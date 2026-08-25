Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông qua các đề án trọng tâm, kiện toàn nhân sự khóa XI

Đồng chí Nguyễn Chí Tài phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân; cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trong điều kiện tổ chức bộ máy được kiện toàn, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe và đồng hành cùng Nhân dân.

Các nội dung trình hội nghị gồm dự thảo Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030; Đề án xây dựng “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” và hiệp thương bổ sung nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI.

Tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Thị Thu Thủy

Đối với Đề án giảm nghèo bền vững, các đại biểu tập trung thảo luận mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, nguồn lực và giải pháp; chú trọng tạo sinh kế, việc làm, nâng cao thu nhập, phát huy ý chí tự lực của người dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động, kết nối nguồn lực và giám sát thực hiện chính sách giảm nghèo.

Đối với Đề án “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, hội nghị tập trung cho ý kiến về tiêu chí, nội dung, nguồn lực và phương thức thực hiện. Các tiêu chí phải cụ thể, dễ thực hiện, kiểm tra, đánh giá; phát huy vai trò tự quản của Nhân dân, tạo chuyển biến thực chất về cảnh quan, môi trường, an toàn và nếp sống văn minh.

Tiến hành hiệp thương bổ sung nhân sự theo đúng nguyên tắc, quy trình; hội nghị thống nhất điều chỉnh cơ cấu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đối với bà Trần Thị Kim Loan, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, cơ cấu Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; hiệp thương cử bổ sung bà Dương Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, tham gia Ủy ban, Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Hội nghị cũng thống nhất việc thôi tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI đối với ông Lê Minh Nhân và ông Dương Đình Luân theo quy định.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị Ban Thường trực khẩn trương tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các đề án, văn bản. Đối với Đề án giảm nghèo, cần chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang hỗ trợ có mục tiêu, tập trung tạo sinh kế, việc làm, nâng cao thu nhập; lấy người dân làm chủ thể, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu, phấn đấu đến năm 2030, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo.

Về Đề án “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, đồng chí Nguyễn Chí Tài lưu ý phải phát huy vai trò chủ thể, tự quản và trách nhiệm của cộng đồng dân cư. Việc triển khai dựa trên sự đồng thuận, tự nguyện của Nhân dân, tránh hành chính hóa, áp đặt; lựa chọn tuyến đường phù hợp và nhân rộng cách làm hiệu quả từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát chỉ đạo của Thành ủy, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào “Nếp sống văn minh trong tang lễ”, “Hiến đất mở đường”; phối hợp với Cục Thuế triển khai phong trào “Mua hàng lấy hóa đơn” theo Chỉ thị 15 của UBND thành phố. Quá trình thực hiện cần rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm.

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành, thống nhất các nội dung xác định tại hội nghị.