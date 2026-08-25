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Tập huấn kiến thức, kỹ năng an toàn thực phẩm cho nhân viên bếp ăn tập thể

HNN.VN - Chiều 25/8, Sở Y tế thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng về an toàn thực phẩm (ATTP) cho nhân viên cấp dưỡng, người trực tiếp chế biến và phục vụ tại các bếp ăn tập thể trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn.

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Tham dự hội nghị có PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế cùng hơn 100 nhân viên đang làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP thành phố kiểm tra công tác lưu mẫu thực phẩm tại bếp ăn ở Khu công nghiệp Phú Bài 

Tại hội nghị, các học viên được phổ biến những kiến thức cơ bản về các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm; điều kiện bảo đảm ATTP tại cơ sở sản xuất, chế biến; phương pháp bảo đảm ATTP trong kinh doanh, chế biến thực phẩm. Đặc biệt, các học viên được hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định.

Thông qua tập huấn, các cơ sở, doanh nghiệp được nâng cao ý thức chủ động kiểm soát nguyên liệu đầu vào, bảo đảm thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; thực hiện đúng yêu cầu về bảo quản và phòng tránh nhiễm chéo giữa thực phẩm sống với thực phẩm chín. Nhân viên chế biến cũng được nhắc nhở tuân thủ các quy định về vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ, thiết bị và khu vực chế biến; thực hiện đầy đủ việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, bếp ăn tập thể tại các khu kinh tế, khu công nghiệp có đặc thù phục vụ số lượng lớn người ăn trong cùng một thời điểm. Mỗi ngày, lượng nguyên liệu nhập vào và thực phẩm chế biến rất lớn. Vì vậy, chỉ một sai sót trong quá trình tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến hoặc chia suất ăn cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người lao động. Bảo đảm ATTP tại các bếp ăn tập thể không chỉ là yêu cầu chuyên môn mà còn là trách nhiệm đối với sức khỏe, đời sống và năng suất lao động của công nhân, người lao động; đồng thời góp phần duy trì hoạt động ổn định của doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
y tếan toànthực phẩmhội nghị
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