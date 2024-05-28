Phát triển đảng viên: Tăng số lượng, vững chất lượng

Phường Phú Bài mở rộng đối tượng kết nạp đảng viên mới ở các doanh nghiệp

Tiếp tục đối mặt thách thức

Những tháng đầu năm 2026, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn TP. Huế tiếp tục được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh, chỉ đạo, gắn với nhiệm vụ củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ. Tính đến ngày 30/4/2026, toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp hơn 500 đảng viên mới. Riêng trong tháng 4, kết nạp thêm 88 đảng viên, đồng thời chuyển đảng chính thức cho 81 đồng chí.

Những con số này phản ánh nỗ lực rõ nét trong việc bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy nhiều khó khăn, thách thức cần nhìn nhận thẳng thắn. Ở một số địa phương, đơn vị, công tác phát triển đảng viên chưa đạt chỉ tiêu; việc tạo nguồn còn hạn chế, chất lượng chưa đồng đều. Tại các địa bàn miền núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú.

Tại xã Khe Tre, sau sắp xếp, Đảng bộ xã tiếp nhận 35 tổ chức đảng với 665 đảng viên. Đến ngày 10/4/2026, toàn Đảng bộ kết nạp được 16 đảng viên mới, nâng tổng số lên 741 đảng viên.

Dù đạt kết quả bước đầu, nhưng theo bà Lê Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy xã Khe Tre, công tác phát triển đảng viên vẫn gặp không ít trở ngại. Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng còn khó khăn, nhất là ở cơ sở. Một số chi bộ chưa thực sự quan tâm công tác này đúng mức...

Đối với xã Nam Đông, dù đã chú trọng lãnh đạo công tác phát triển Đảng, nhưng năm 2025 toàn đảng bộ chỉ kết nạp được 14 đảng viên, đạt 2,2% tổng số đảng viên, thấp hơn mục tiêu đề ra. Những tháng đầu năm 2026, việc phát triển đảng viên còn chậm. Điều này cho thấy, nếu không có giải pháp căn cơ, việc bảo đảm cả số lượng lẫn chất lượng đảng viên sẽ là bài toán không dễ.

Ở khu vực đồng bằng, tình hình cũng không hoàn toàn thuận lợi. Tại các xã Hưng Lộc, Lộc An, trong quý I/2026, mỗi địa phương chỉ kết nạp được 2 đảng viên mới. Một số chi bộ thôn chưa có nguồn phát triển; công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa, ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tạo nguồn và kết nạp.

Chú trọng chất lượng

Thực tế đặt ra một yêu cầu rất rõ: Tăng số lượng là cần thiết, nhưng không thể đánh đổi chất lượng. Đảng viên không chỉ là lực lượng chính trị nòng cốt, mà phải thực sự tiên phong, gương mẫu, có năng lực thực tiễn và uy tín trong cộng đồng.

Kết nạp đảng viên là giáo viên ở phường Hương An

Một yêu cầu quan trọng là việc kết nạp phải được thực hiện thường xuyên, phân bổ đều trong năm, tránh dồn vào cuối năm, gây áp lực cho công tác thẩm tra, xác minh và bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế khẳng định, công tác phát triển đảng viên tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; yêu cầu không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu mà phải đặc biệt chú trọng chất lượng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Theo đồng chí Phan Xuân Toàn, trên cơ sở năm 2025, các cấp ủy cần chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn bền vững, gắn với cơ cấu, lĩnh vực và địa bàn. Đồng thời, phải gắn phát triển đảng viên với củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện tốt công tác sàng lọc đội ngũ.

Quan điểm này cũng được lãnh đạo thành phố nhiều lần nhấn mạnh. Khi làm việc với các địa phương gần đây, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung luôn yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nền tảng để phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới. Chi bộ mạnh thì mới có nguồn tốt, có đảng viên tốt. Phát triển đảng viên phải gắn với nâng cao chất lượng tổ chức đảng, coi đây là nền tảng.