Cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nông dân

Anh Trần Văn Khánh (bìa phải) đi đầu vận động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

Đầu tháng 12/2025, anh Trần Văn Khánh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân TDP Thai Dương Hạ Nam, phường Thuận An tự hào, phấn khởi khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Lễ kết nạp được tổ chức trang trọng tại Chi bộ Thai Dương Hạ Nam, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình phấn đấu và rèn luyện không ngừng của anh. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức và những đóng góp nổi bật của anh trong các hoạt động HND.

Nhận thức được trách nhiệm của mình, thời gian qua, anh Khánh luôn cùng với tập thể BCH Chi hội tích cực, chủ động nghiên cứu xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác hội đạt kết quả tốt. Trong năm 2025, với vai trò đầu mối tổ chức và trực tiếp vận động các nguồn quỹ “Vì người nghèo”, quỹ khuyến học, vận động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt, anh Trần Văn Khánh đã giúp đỡ rất nhiều gia đình với tổng số tiền hàng chục triệu đồng. Các hoạt động được triển khai công khai, minh bạch, đúng đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài, đồng thời củng cố niềm tin đối với hội viên nông dân.

Chủ tịch HND phường Thuận An Nguyễn Thị Oanh cho rằng, đảng viên Trần Văn Khánh là cán bộ hội cơ sở có tinh thần trách nhiệm cao, luôn phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối giữa tổ chức Đảng, chính quyền với hội viên nông dân và Nhân dân trên địa bàn. Trên cương vị Chi hội trưởng, anh đã chủ động xây dựng kế hoạch, trực tiếp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia tích cực các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp phát động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội tại khu dân cư.

Sau một thời gian phấn đấu và rèn luyện, cuối tháng 12/2025, hội viên Trần Xuân Giao, Ủy viên BCH Chi HND tổ dân phố Bàu Đưng và hội viên Hồ Khả Ái, thuộc Chi HND tổ dân phố Lại Bằng 1, phường Hương Trà cũng đã được giới thiệu và kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, trở thành hạt nhân đoàn kết, gương mẫu trong các phong trào ở địa phương.

Năm 2025, công tác bồi dưỡng, giới thiệu hội viên nông dân ưu tú để tổ chức Đảng xem xét, kết nạp tiếp tục được các cấp HND đặc biệt quan tâm. Giải pháp được các cấp hội tiến hành rất linh hoạt như tổ chức nhiều phong trào hoạt động thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, cán bộ cơ sở hội giỏi; phong trào chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất hữu cơ, liên kết; phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất… Các phong trào, hoạt động đã thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Qua đó, đã xuất hiện các hội viên có ý tưởng sáng tạo, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm; đồng thời, giúp phát hiện các cán bộ hội có năng lực lãnh đạo phong trào, hoạt động công tác hội nổi trội để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng.

Ông Nguyễn Chí Quang, Chủ tịch HND thành phố cho biết, các cấp hội còn chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, hội viên nông dân trẻ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín để giới thiệu cho các cấp ủy. Từ các hoạt động, phong trào, nhiều hội viên nông dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xuất hiện ngày càng nhiều gương hội viên điển hình tiên tiến, ưu tú để tổ chức hội tiếp tục bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng. Nhờ vậy, trong 3 năm qua, tổ chức hội các cấp đã giới thiệu kết nạp được 232 hội viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành những hạt nhân nòng cốt, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nông dân, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức HND trong giai đoạn mới.