Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia là tài sản chiến lược vô giá

Thạc sĩ Thong Mengdavid, Viện Nghiên cứu quốc tế và chính sách công, Đại học Hoàng gia Phnom Penh. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Theo Thạc sĩ Thong Mengdavid, Viện Nghiên cứu quốc tế và chính sách công, Đại học Hoàng gia Phnom Penh, việc thành lập Nhà nước Việt Nam hiện đại vào năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là sự kiện quan trọng của Việt Nam, mà còn là thời điểm mang tính bước ngoặt đối với phong trào Cách mạng ở Đông Dương và là tín hiệu kêu gọi các quốc gia trong khu vực vùng lên chống lại chủ nghĩa đế quốc và thực dân.

Đề cập phong trào chính trị của Campuchia, Thạc sĩ Thong Mengdavid phân tích, kinh nghiệm của Việt Nam đã mang lại nguồn cảm hứng và kết quả thực tiễn tốt đẹp, nhất là trong công tác tổ chức đảng, tập hợp quần chúng và đấu tranh chống lại ách thống trị của thực dân: “Kinh nghiệm lịch sử này đã tạo nên nền tảng của sự tin cậy chính trị và công cuộc xây dựng thể chế đảng chính trị. Quan trọng hơn cả, chính sự gắn kết lịch sử này đã giúp củng cố và nhấn mạnh việc bảo vệ chủ quyền, độc lập, ổn định xã hội, phát triển đất nước dựa trên người dân dưới sự lãnh đạo của một đảng chính trị vững mạnh”.

Khía cạnh nói trên đóng vai trò nền tảng quan trọng trong mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia, vốn luôn kiên cường chống lại các áp lực từ bên ngoài trong suốt nhiều thập niên, kể từ khi chế độ diệt chủng Pol Pot sụp đổ từ năm 1979 đến nay, học giả Campuchia nhấn mạnh.

Trong những năm tháng tái thiết và bảo vệ Tổ quốc sau này của đất nước Chùa Tháp, Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ Đảng Nhân dân Campuchia xây dựng cơ cấu đảng, thể chế nhà nước, lực lượng an ninh và năng lực hành chính. Đây cũng chính là giai đoạn củng cố mạnh mẽ mối quan hệ Việt Nam-Campuchia, với sự thân thiết và tương đồng về tư tưởng lãnh đạo nhà nước, bên cạnh tình đoàn kết và tin cậy sẵn có.

Thạc sĩ Thong Mengdavid đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng đối ngoại đảng, coi đây là trụ cột không thể thiếu trong kỷ nguyên phát triển mới, nhất là với các nước láng giềng có hệ thống chính trị tương đồng, ưu tiên tập trung phát triển lợi ích chung, tôn trọng lẫn nhau, lấy dân làm gốc, đồng thời tuân thủ luật pháp quốc tế và tinh thần đa phương.

Cách tiếp cận này đã củng cố sự ổn định lâu dài và sự tin cậy lẫn nhau trong bối cảnh an ninh khu vực ngày càng phức tạp và mong manh. Bên cạnh đó, sự vững mạnh, mối quan hệ tốt đẹp và chiến lược đúng đắn giữa hai đảng đã trực tiếp tác động đến sự ổn định chính trị và hợp tác an ninh giữa Campuchia và Việt Nam.

Theo Thạc sĩ Thong Mengdavid, Campuchia, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đã rút ra bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong cải cách kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng năng lực nhà nước.

“Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một hình mẫu quan trọng để các đảng cầm quyền trong khu vực, bao gồm cả Đảng Nhân dân Campuchia, có thể tham khảo lãnh đạo và vận dụng sáng tạo hơn nữa, phù hợp bối cảnh xã hội của Campuchia”, nhà nghiên cứu Campuchia phân tích.

Theo sát những bước chuyển biến chính trị của quốc gia láng giềng, Thạc sĩ Thong Mengdavid đánh giá, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt quyết định mang tính lịch sử, không chỉ đóng vai trò định hình tương lai phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực, trong đó có mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Về phương hướng hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, học giả Campuchia đề xuất một số định hướng chiến lược lớn mà hai đảng nên chú trọng trong thời gian tới. Hai bên cần phát triển năng lực lãnh đạo cho thế hệ đội ngũ kế cận thông qua trao đổi các chuyến thăm chính thức, hội thảo chính sách nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố nền tảng tin cậy chính trị.

Việt Nam và Campuchia cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế định hướng tương lai, nhất là trong lĩnh vực kinh tế số, năng lượng xanh, đổi mới sáng tạo, giáo dục và công nghệ. Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), kinh tế số của Đông Nam Á có thể đạt giá trị hơn 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Vì vậy, đây là cơ hội chung để hai nước cùng nâng cao việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trong tương lai.

Các thách thức xuyên biên giới, nhất là quản trị vùng sông Mekong, thích ứng biến đổi khí hậu và an ninh lương thực… là những vấn đề cấp bách hai nước cần chung tay giải quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chính trị bền vững ở cấp độ đảng để xây dựng các cơ chế giải quyết chung, vì lợi ích của cả hai đất nước.

Bên cạnh đó, Thạc sĩ Thong Mengdavid cũng lưu ý nhiệm vụ làm sâu sắc hơn nữa đối ngoại nhân dân, bao gồm trao đổi giữa sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà báo và doanh nhân để xây dựng lòng tin xã hội lâu dài cũng như thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.

Thạc sĩ Thong Mengdavid khẳng định, mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là tài sản chiến lược vô giá cho tương lai; đồng thời bày tỏ tin tưởng tình hữu nghị giữa hai dân tộc sẽ càng khăng khít hơn trong thời gian tới, tiếp tục đóng góp đầy ý nghĩa cho hòa bình, sự phát triển và thịnh vượng chung ở Đông Nam Á.

https://nhandan.vn/moi-quan-he-giua-dang-cong-san-viet-nam-va-dang-nhan-dan-campuchia-la-tai-san-chien-luoc-vo-gia-post941325.html