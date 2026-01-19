Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận: Kênh thông tin chính thống của Đảng trên không gian số

Ứng dụng TGDV được giới thiệu trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025 và được đồng chí Tô Lâm đánh giá cao trong phát biểu chỉ đạo. Mục tiêu xuyên suốt của Ứng dụng là hình thành trục thông tin tư tưởng xuyên suốt giữa Trung ương, địa phương, giữa nhân dân và các tổ chức đảng và đảng viên.

Nền tảng thông tin đa chiều, dễ tiếp cận

Ứng dụng TGDV không chỉ phát hành tin tức mà còn giải thích chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức sinh động như hình ảnh, video, văn bản dễ hiểu. Thông tin được truyền tải đa chiều, được kiểm chứng, bảo đảm tính chính thống và định hướng.

Đối với người dân – trung tâm của Ứng dụng: Ứng dụng giúp tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện; cung cấp công cụ phản ánh, gửi kiến nghị và theo dõi kết quả xử lý; đồng thời cá nhân hóa nội dung theo địa bàn và nhu cầu, tránh quá tải thông tin. Trợ lý ảo AI hỗ trợ người dân tra cứu chính sách, hỏi – đáp, tự học, tự tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định.

Đối với cán bộ, đảng viên, Ứng dụng cung cấp nguồn tài liệu chuẩn hóa, thống nhất, phong phú; hỗ trợ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghị quyết, chỉ thị theo hướng linh hoạt, có thể đo lường kết quả, với sự hỗ trợ của công nghệ AI.

Đối với đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận, TGDV là công cụ hỗ trợ tham mưu dựa trên dữ liệu; xây dựng kịch bản tuyên truyền; đo lường hiệu quả học tập, vận động; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tại địa bàn phụ trách, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hiện đại.

Hạ tầng công nghệ và hệ thống nội dung đồng bộ

Ứng dụng TGDV hoạt động trên nền tảng internet toàn cầu, hỗ trợ hệ điều hành iOS của Apple và Android của Google, phát hành qua App Store và Google Play. Ứng dụng được phát triển bằng công nghệ Flutter của Google.

Các tính năng nổi bật hiện đang vận hành gồm:

Hot Banner: Đăng tải thông điệp quan trọng của Đảng và ngành Tuyên giáo và Dân vận, gắn với các sự kiện lớn như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chuyên mục Tin tức: Cung cấp thông tin chính thống, đa dạng hình thức (video, ảnh, podcast), được cập nhật tự động có biên tập từ các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin nổi bật như Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Báo điện tử Chính phủ, Báo Đại Đoàn Kết, Báo Đại biểu Nhân dân cùng các trang thông tin của ngành.

Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Phân tích, làm sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, xử lý thông tin trên không gian mạng.

Văn bản hướng dẫn: Đăng tải các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng, của ngành; tịch hợp liên thông với Hệ thống điều hành tác nghiệp dùng chung và Hệ thống văn bản của trang Tuyên Giáo và Dân vận. https://tuyengiaodanvan.vn/vn/van-ban.

Thư viện số: Tích hợp kho Văn kiện Đảng (Đảng kỳ, Lịch sử Đảng, Điều lệ Đảng, Văn kiện toàn tập, Văn kiện Đại hội…), tài liệu tuyên truyền và sách, sách nói từ các nhà xuất bản.

Trợ lý ảo (AI): Hỗ trợ tra cứu, hỏi – đáp bằng ngôn ngữ tự nhiên, giải thích nội dung phức tạp theo cách dễ hiểu; gợi ý thông điệp, nội dung truyền thông.

Tích hợp một số tiện ích như Báo cáo viên, Truyền hình số TV360, nền tảng học tập số của các bộ, ngành và một số tiện ích phục vụ người dân.

Hệ thống tự động đồng bộ thông tin từ 10-45 phút tùy nguồn; thư viện số được cập nhật định kỳ 10-15 phút/lần, bảo đảm tính thời sự và thống nhất.

Triển khai đồng bộ, lan tỏa rộng rãi

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã xây dựng kế hoạch truyền thông bài bản cho lễ ra mắt Ứng dụng, với sự tham gia, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và đại diện các bộ, ban, ngành.

Ứng dụng được quảng bá rộng rãi thông qua tin nhắn thương hiệu gửi tới người dân; văn bản giới thiệu gửi đến các cơ quan báo chí; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng giới thiệu, hướng dẫn trên chương trình Thời sự 19h kênh VTV1; đồng thời triển khai tuyên truyền trên ứng dụng VNeID do Bộ Công an quản lý.

Trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ứng dụng cũng được giới thiệu và hướng dẫn trải nghiệm tới các đại biểu dự Đại hội.

Tính từ ngày ra mắt đến ngày 25/1/2026, Ứng dụng ghi nhận 4.174.745 lượt yêu cầu truy cập; 504.478 lượt click vào link tải; số lượt tải trên App Store đạt 27.183 (iOS) và trên Google Play đạt 21.628 (Android).

Hiệu quả bước đầu và định hướng phát triển

Về thông tin, TGDV bước đầu hình thành kênh chính thức của Đảng trên không gian mạng, cung cấp thông tin nhanh, đúng, thống nhất; thu hẹp khoảng trống cho tin giả; chuyển tải chính sách thành nội dung dễ hiểu, sát dân và có thể đo lường hiệu quả tiếp nhận.

Ứng dụng góp phần tạo thói quen tìm kiếm thông tin từ nguồn chính thống; tăng "sức đề kháng" thông tin cho cán bộ, đảng viên và người dân; lan tỏa giá trị nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với thực tiễn phát triển đất nước.

Trong thời gian tới, Ứng dụng sẽ tiếp tục hoàn thiện và bổ sung các chức năng như: Sổ tay đảng viên (Đảng viên số), giao thông thông minh, tiện ích phản ánh kiến nghị, thăm dò dư luận, dịch vụ công, tìm kiếm thông minh, tìm kiếm bằng giọng nói, nâng cấp trợ lý ảo theo ngành; tăng cường cá nhân hóa nội dung và giao diện nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng...