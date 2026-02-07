Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm rời Phnom Penh về nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tại Campuchia trong ngày 6/2.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen; thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Hoàng cung; đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam; dự Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; dự Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác; dự Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; gặp Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin; dự Lễ khởi công Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam; thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia…

Tại các cuộc gặp, trên tinh thần đoàn kết hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, hai bên đã đạt nhất trí cao các vấn đề cùng quan tâm và khẳng định quyết tâm mở ra giai đoạn hợp tác mới, trong đó củng cố quan hệ chính trị là nền tảng định hướng cho quan hệ hai Đảng, hai nước; phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh của mỗi nước; tăng cường gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia.

Lễ tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam tại Sân bay quốc tế Techo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại cuộc tiếp xúc, Samdech Techo Hun Sen nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Campuchia ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư và đoàn thể hiện sự coi trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Campuchia tươi đẹp ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội; bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo mà Hoàng gia và nhân dân Campuchia dành cho Tổng Bí thư cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, thể hiện sinh động tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc.

Tại cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, hai bên nhất trí củng cố vững chắc tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên, thực chất và hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và các kênh Đảng, Nhà nước; củng cố hợp tác quốc phòng-an ninh, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm an ninh mạng.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, đánh giá các tác động đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những khó khăn kinh tế và các thách thức an ninh phi truyền thống, tại Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào, ba Người đứng đầu ba Đảng thống nhất tiếp tục tăng cường đoàn kết, duy trì tham vấn thường xuyên và phối hợp chặt chẽ, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển.

Nhân dịp này, lãnh đạo hai bên đã chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia giai đoạn 2026-2030; và chứng kiến lễ trao 11 văn kiện gồm: Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia; 3 Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh với Chính quyền các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tbong Khmum; 6 Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai với chính quyền các tỉnh Kratie, Mondulkiri, Tbong Khmum, Kampong Cham, Kampong Thom và Stung Treng.

Trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã tới dự lễ khởi công xây dựng Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tại Campuchia.

Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam hiện có 11 tòa nhà học tập, gồm 54 phòng học, với 135 cán bộ, giáo viên và khoảng 6.000 học sinh từ bậc mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở.

Với sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, trong thời gian tới, nhà trường sẽ được cải tạo và xây dựng bổ sung nhiều hạng mục hạ tầng quan trọng nhằm nâng cao tiêu chuẩn cơ sở vật chất, hiện đại hóa môi trường học tập và tăng khả năng tiếp nhận học sinh.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia sẽ không chỉ góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Campuchia, mà còn tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước cũng như ba Đảng, ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

