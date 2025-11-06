Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó bão số 13

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định chủ trì tại điểm cầu TP. Huế, Ảnh: Ngọc Hiếu

Vừa khắc phục hậu quả mưa lũ, vừa chuẩn bị đón bão

Tại điểm cầu TP. Huế, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định chủ trì và báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó bão trên địa bàn. Cùng dự, còn có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế Hoàng Hải Minh.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND TP. Huế, lúc 7 giờ ngày 6/11, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long đang ở mức xấp xỉ báo động II; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở mức trên báo động II 0,53m. Thành phố đang tập trung lực lượng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ kéo dài từ 25/10 đến 3/11, đồng thời chủ động chuẩn bị cho đợt mưa bão mới.

TP. Huế đã tiếp nhận và phân bổ hơn 500 tấn gạo, 6 tấn lương khô, 31.800 thùng mì ăn liền, 20.600 thùng sữa cùng nhiều vật tư phòng chống thiên tai từ nguồn dự trữ quốc gia và các tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ… để kịp thời hỗ trợ người dân, không để hộ nào thiếu lương thực. Trong công tác cứu hộ, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã huy động hơn 43.290 lượt người và 1.352 lượt phương tiện tham gia hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn. Công an TP. Huế cũng huy động trên 11.800 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 13.000 lượt phương tiện hỗ trợ ứng phó mưa lũ.

Tính đến sáng 6/11, 15/32 xã, phường trên địa bàn thành phố vẫn còn ngập lụt, với hơn 10.534 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,3 - 0,5m, có nơi cao hơn tại các khu vực Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Thanh Thủy, Phú Hồ. Học sinh ở vùng cao đã trở lại trường; chính quyền và lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ các trường bị ngập dọn dẹp, khử khuẩn để sớm ổn định dạy học. Hệ thống điện, nước và giao thông cơ bản được khôi phục, không còn thôn, tổ bị chia cắt.

Hồ Tả Trạch vận hành tăng dung tích phòng lũ ứng phó hoàn lưu bão số 13. Ảnh: Nguyễn Khánh

Xây dựng 3 kịch bản, nhận diện các nguy cơ

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, TP. Huế đang điều tiết liên hồ chứa gồm Hương Điền, Bình Điền và Tả Trạch nhằm cắt giảm lũ cho sông Hương và sông Bồ. Với tổng dung tích khoảng 370 triệu m³, các hồ có khả năng cắt giảm lũ tương ứng với lượng mưa từ 300 –350mm/24h.

Để chủ động ứng phó, thành phố đã xây dựng 3 kịch bản mưa bão, tương ứng lượng mưa từ 200–600mm, với dự báo mực nước có thể vượt báo động III trên sông Hương và sông Bồ. Đồng thời, TP. Huế đã nhận diện các nguy cơ thiên tai có thể xảy ra: Khu vực ven biển có nguy cơ gió mạnh, sóng lớn, nước dâng và xói lở, đặc biệt tại Thuận An, Vinh Lộc với hơn 3.000 hộ dân/9.977 nhân khẩu. Vùng núi có 48 điểm nguy cơ sạt trượt cao. Khu vực đồng bằng, đô thị có thể xảy ra gió mạnh, ngập lụt tại 32/40 xã, phường. Về tàu thuyền, 1.049 phương tiện với 7.247 lao động đã vào nơi neo đậu an toàn. Thành phố tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy 24/24, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá, tuy Huế không nằm trong vùng tâm bão theo dự báo hiện tại, nhưng tình hình mưa lũ vẫn rất phức tạp. Vì vậy, đề nghị TP. Huế tiếp tục bám sát dự báo, cập nhật liên tục hướng di chuyển của bão và xây dựng kịch bản dự phòng trong trường hợp bão đổi hướng, ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn.

“Đây là phương án bắt buộc phải được tính đến trong chỉ đạo và triển khai tại địa phương,” Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo TP. Đà Nẵng và các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo tinh thần chủ động, linh hoạt để ứng phó với bão số 13 bằng những giải pháp, hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, giảm thiểu đến mức tối đa những thiệt hại do mưa bão gây ra.