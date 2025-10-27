  • Huế ngày nay Online
Chủ động, khẩn trương ứng phó với bão số 13

HNN.VN - Sáng 5/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nhanh về công tác triển khai ứng phó với bão số 13 – cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh và di chuyển nhanh.

 Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh báo cáo tình hình tại cuộc họp 

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương nằm trong khu vực dự báo chịu ảnh hưởng của bão.

Tại điểm cầu TP. Huế, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế Hoàng Hải Minh chủ trì.

100% tàu thuyền trên vào bờ an toàn trước 19h ngày 6/11

Theo thông tin từ ngành chức năng, bão số 13 đã đi vào Biển Đông, là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, dự kiến đổ bộ vào đất liền từ 19h đến 21h tối 6/11. Các ngành chức năng khuyến cáo các đơn vị, địa phương nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác ứng phó.

Kịp thời thông báo cho chủ tàu, phương tiện trên biển nắm rõ diễn biến bão, di chuyển về nơi trú tránh an toàn; cấm biển sớm từ ngày 5/11; rà soát, di dời người dân tại khu vực ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; giằng chống nhà cửa, gia cố công trình trọng yếu; điều tiết, xả nước hồ chứa bảo đảm dung tích đón mưa lớn; hạn chế người dân ra đường khi bão đổ bộ, bố trí lực lượng túc trực đảm bảo an toàn cho người dân.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh thông tin: Hiện lượng mưa trên địa bàn TP. Huế đã giảm, các hồ chứa được điều tiết hợp lý để đón đợt mưa lớn sắp tới. Toàn thành phố có 18/32 xã, phường còn bị ngập cục bộ, tuy nhiên giao thông cơ bản thông suốt, điện đã được khôi phục, học sinh ở vùng cao đã trở lại trường học. Thành phố đang duy trì lực lượng trực ban 24/24, chủ động cứu trợ, hỗ trợ người dân ở vùng ngập sâu, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhu yếu phẩm dự trữ.

Sau khi nghe báo cáo tình hình mưa lũ và công tác ứng phó với bão của một số địa phương và bộ, ngành có liên quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Bão số 13 diễn biến rất bất thường, các địa phương vừa chịu thiệt hại nặng do mưa lũ trước đó, nhiều nơi chưa khắc phục xong sạt lở, ngập úng.

Vì vậy, cần kích hoạt tình huống khẩn cấp cao hơn, không được chủ quan. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin dự báo chi tiết, cập nhật thường xuyên, giúp địa phương và người dân hiểu rõ tình hình để chủ động ứng phó hiệu quả.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão ngay sau cuộc họp này phải rà soát, cập nhật phương án ứng phó cụ thể; 100% tàu thuyền trên biển phải vào bờ an toàn trước 19h ngày 6/11; hoàn thành di dời dân tại khu vực núi cao, ven biển trước 19h ngày 6/11.

Lực lượng Quân khu 4 và Quân khu 5 phối hợp chặt chẽ với các địa phương để lên kịch bản, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó tại những địa phương nằm trong vùng tâm bão, nhất là việc đảm bảo lương thực, nước uống, thuốc men và phương tiện cứu hộ.

Tiếp tục hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ còn ngập sâu

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đánh giá lại an toàn hồ đập, rà soát lại hệ thống thông tin liên lạc, đặc biệt tại các vùng núi, vùng sâu; huy động phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần sớm tính toán phương án hỗ trợ người dân sau lũ về lương thực, thực phẩm, hóa chất khử khuẩn, khôi phục hạ tầng.

Ngay sau cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động triển khai kịch bản ứng phó với bão số 13; duy trì chế độ ứng trực, cảnh báo liên tục, nhất là cảnh báo gió mạnh ở vùng cao. Yêu cầu các nhà mạng bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, xem đây là yếu tố “xương sống” trong chỉ đạo điều hành.

Toàn thành phố có 18/32 xã, phường còn bị ngập cục bộ. Trong ảnh: Xã Quảng Điền vẫn còn ngập trong nước

 Sở Xây dựng kiểm tra, gia cố hệ thống hạ tầng, cột ăng-ten, tháp phát sóng, đảm bảo giao thông, điện nước an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố tiếp tục hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ còn ngập sâu, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong mùa mưa bão.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh cũng đề nghị các cơ quan truyền thông của TP. Huế cập nhật thông tin tổng thể, chính xác và kịp thời, tránh gây hoang mang dư luận. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác ra đường khi mưa lũ, phối hợp với lực lượng chức năng khơi thông cống rãnh, đảm bảo tiêu thoát nước.

Với tinh thần “không chủ quan, không để bị động bất ngờ”, TP. Huế đang khẩn trương hoàn thiện phương án ứng phó với bão số 13, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất khi bão đổ bộ.

Tin, ảnh: PHONG ANH
