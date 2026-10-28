Hội thi phòng, chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên

Phần thi đến từ Đoàn thanh niên xã Chân Mây - Lăng Cô.

Hội thi được triển khai trong khuôn khổ Chương trình PCTHTL năm 2026 với sự tham gia của đoàn viên, thanh niên đến từ 8 địa phương gồm Lộc An, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Hưng Lộc và Vinh Lộc. Nội dung hội thi tập trung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe; các bệnh liên quan đến thuốc lá; những quy định của Luật PCTHTL và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật và chủ động tham gia các hoạt động PCTHTL tại cộng đồng.

Các đội thi tranh tài qua bốn phần: kiến thức, hùng biện, tài năng và phần thi dành cho khán giả. Nếu phần thi kiến thức kiểm tra hiểu biết về PCTHTL, phần hùng biện tạo cơ hội để các thí sinh trình bày quan điểm, chia sẻ những vấn đề được xã hội quan tâm. Đặc biệt, phần thi tài năng khuyến khích các đội thể hiện thông điệp tuyên truyền thông qua tiểu phẩm, văn nghệ, sân khấu hóa và những hình thức sáng tạo, gần gũi với giới trẻ.

Theo Ban tổ chức, hội thi không chỉ tạo sân chơi lành mạnh để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng thuyết trình mà còn góp phần đưa thông điệp PCTHTL đến gần hơn với người dân. Mỗi đoàn viên, thanh niên được kỳ vọng sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, vận động gia đình, bạn bè và cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, hạn chế sử dụng thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc.