Trao bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận Chính trị cho 49 cán bộ Công an thành phố

Trao bằng tốt nghiệp cho các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị ngành công an.

Khóa học giúp trang bị hệ thống lý luận nền tảng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cốt lõi về Đảng Cộng sản, lịch sử Đảng; tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, Nhà nước cùng quản lý hành chính Nhà nước.

Chương trình còn tập trung cập nhật các chủ trương, đường lối mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể. Qua đó, giúp các chiến sĩ công an nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy luận giải và năng lực vận dụng thực tiễn vào công tác chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được công nhận và trao bằng tốt nghiệp. Trong đó, có 31 học viên đạt loại Giỏi, 18 học viên đạt loại Khá.

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã trao giấy khen biểu dương 5 học viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và phong trào thi đua.