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ClockThứ Ba, 22/09/2026 12:33
Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ:

Đưa Nghị quyết của Đảng vào giảng dạy lý luận chính trị

HNN.VN - Ngày 22/9, tại Huế, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố vào công tác giảng dạy ở các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ".

Nghị quyết 71: Đổi mới không thể dừng ở chính sáchTìm giải pháp phát triển kinh tế tư nhân Chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp hữu cơ với đoàn cán bộ LàoTăng cường hợp tác đào tạo cán bộ giữa Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và các tỉnh Nam Trung LàoChủ động tham mưu, hành động quyết liệt vì yêu cầu phát triển

Đồng chí Hoàng Đăng Khoa, TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh điều thành phiên thảo luận.

Tham dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Hoàng Đăng Khoa, TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; đại diện Lãnh đạo các trường chính trị trong Cụm thi đua khu vực Bắc Trung Bộ, cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ và đội ngũ giảng viên lý luận chính trị.

Ban Tổ chức đã nhận được 14 bài tham luận. Các ý kiến, tham luận tại Hội thảo tập trung làm rõ các vấn đề cốt lõi: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh; xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội thảo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn giảng dạy và áp dụng các chủ trương mới, đặc biệt là việc vận dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ đó, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp mang tính đột phá, thiết thực, phù hợp với từng phần học trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị. Hội thảo cũng ghi nhận nhiều sáng kiến hay trong phương pháp giảng dạy, nổi bật là mô hình "đồng giảng, đồng kiến tạo" giữa giảng viên và học viên.

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo, đồng chí Hoàng Đăng Khoa nhấn mạnh: Hội thảo đã đạt được sự thống nhất cao về nhận thức và tư duy trong việc khẳng định tính cấp thiết của việc quán triệt sâu sắc các quan điểm, định hướng lớn của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, kết hợp hài hòa, biện chứng với mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết Đại hội các Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

 Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo. 

Đặc biệt, việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, đưa dân tộc bước vào "kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" và xây dựng khu vực Bắc Trung Bộ văn minh, hiện đại đòi hỏi các trường chính trị phải phát huy vai trò nòng cốt thông qua công tác giảng dạy lý luận chính trị.

Ban Tổ chức khẳng định những kết quả thu được không dừng lại ở các bài tham luận hay ý kiến phát biểu trên hội trường, mà cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể tại mỗi nhà trường và từng giảng viên. Mỗi giảng viên cần căn cứ vào nội dung bài giảng để vận dụng linh hoạt, sinh động các chủ trương, đường lối của Đảng, giúp bài giảng lý luận chính trị trở nên gần gũi, gắn liền với thực tiễn cuộc sống.

Cùng ngày, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ đã đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ và bàn phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

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