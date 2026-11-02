Sôi nổi hội thi tìm hiểu an toàn lao động

Phần thi của Công ty cổ phần Cấp nước Huế.

Hội thi thu hút 5 đội đến từ các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế; Công ty cổ phần Cấp nước Huế; Công ty TNHH Đầu tư, hợp tác quốc tế Daystar; Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB (Thừa Thiên Huế) và Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế.

Các đội tranh tài qua 4 phần thi: Chào hỏi, kiến thức chung, thực hành sơ cấp cứu và xử lý tình huống. Ở phần chào hỏi, các đơn vị giới thiệu hoạt động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động bằng hình thức sân khấu hóa. Phần kiến thức chung tập trung vào các quy định của Bộ luật Lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản liên quan.

Điểm nhấn của hội thi là phần thực hành sơ cấp cứu với những tình huống thường gặp như cầm máu bằng garô, cố định gãy xương, hô hấp nhân tạo khi nạn nhân ngừng thở, tim ngừng đập. Phần xử lý tình huống, các đội vận dụng kiến thức để đưa ra phương án giải quyết những nguy cơ mất an toàn trong lao động.

Thông qua hội thi, ban tổ chức mong muốn đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với người lao động, giúp chuyển kiến thức thành kỹ năng thực hành, xử lý tình huống trong thực tế, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB, giải Nhì thuộc về Công ty CP Cấp nước Huế, giải Ba thuộc về Công ty CP Kim Long Motors Huế. Hai giải Khuyến khích được trao cho Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế và Công ty TNHH Đầu tư, hợp tác quốc tế Daystar. Ngoài ra, Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB nhận giải phần chào hỏi ấn tượng nhất, Công ty Daystar nhận giải đội có lực lượng cổ động viên ấn tượng nhất.