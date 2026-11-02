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Phát động hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về giáo dục nghề nghiệp

HNN.VN - Chiều 2/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế tổ chức lễ phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2026. Hội thi được triển khai trên nền tảng Hue-S, nhằm nâng cao nhận thức về GDNN, góp phần đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

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Phát động hội thi trực tuyến về giáo dục nghề nghiệp 

Hội thi dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; giáo viên làm công tác hướng nghiệp, phân luồng tại các trường phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Học sinh cuối cấp THCS, THPT và những cá nhân quan tâm đến chính sách, pháp luật về GDNN cũng có thể tham gia.

Hội thi được tổ chức 4 tuần liên tục trong tháng 11/2026. Người dự thi sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính có kết nối internet để tham gia trên nền tảng Hue-S. Mỗi tuần thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi dự đoán.

Nội dung thi tập trung vào các quy định của pháp luật về GDNN; quyền và trách nhiệm của cơ sở đào tạo, nhà giáo, người học; tuyển sinh, tổ chức đào tạo, văn bằng, chứng chỉ và chính sách hỗ trợ người học. Bên cạnh đó là những chính sách phát triển kỹ năng nghề, giải quyết việc làm, sự tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số và ứng dụng STEM, STEAM trong GDNN.

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Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh, trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, GDNN có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, cùng với nâng cao chất lượng đào tạo, cần tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức xã hội về GDNN và định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho học sinh.

Ông Nguyễn Hữu Phước đề nghị các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thể lệ, hướng dẫn và tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia hội thi nghiêm túc, trung thực, đúng quy định.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường phổ thông gắn hội thi với công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh, giúp các em hiểu rõ hơn về lựa chọn ngành nghề, con đường học tập và cơ hội việc làm. Các cơ sở GDNN cần tăng cường phối hợp với trường phổ thông trong tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu ngành nghề đào tạo phù hợp với năng lực, sở trường của người học và nhu cầu thị trường lao động.

Mỗi tuần, Ban Tổ chức dự kiến trao 3 giải cá nhân, gồm một giải Nhất, một giải Nhì và một giải Ba. Ngoài ra, hội thi còn có giải tập thể dành cho các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, triển khai và hưởng ứng.

MINH HIỀN
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