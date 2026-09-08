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ClockThứ Ba, 08/09/2026 13:38

Tìm giải pháp phát triển kinh tế tư nhân

HNN.VN - Sáng 8/9, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Huế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo thu hút các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp tham gia trao đổi về những dư địa, điểm nghẽn và giải pháp để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo nhận được 22 bài tham luận, tập trung vào các nhóm vấn đề: quan điểm, định hướng phát triển kinh tế tư nhân; thực trạng tại Việt Nam và TP. Huế; xây dựng đội ngũ doanh nhân; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và vận dụng Nghị quyết số 68-NQ/TW vào thực tiễn.

Các ý kiến tại hội thảo cho rằng, Huế còn nhiều dư địa để kinh tế tư nhân phát triển. Một số lĩnh vực có lợi thế gồm du lịch - dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp văn hóa và sáng tạo, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, kinh tế số, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, khu vực kinh tế tư nhân tại Huế vẫn còn một số hạn chế. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, năng lực tài chính, quản trị và ứng dụng công nghệ chưa cao. Sự liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở nghiên cứu, trường đại học và các chủ thể liên quan còn thiếu chặt chẽ. Khó khăn về mặt bằng sản xuất, vốn trung và dài hạn, lao động kỹ thuật cao và chi phí chuyển đổi số cũng là những rào cản đáng kể.

Từ thực tế, các đại biểu đề xuất tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, cần tăng cường liên kết giữa chính quyền, nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp; hỗ trợ khu vực tư nhân ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.                                                                       

Diệu Hiền – Thanh Chí
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