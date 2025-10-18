Ra mắt cuốn sách 'Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới'

Bìa cuốn sách "Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới" của PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2025. Ảnh: nhandan.vn

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nêu rõ: Đảng ta khẳng định văn hóa chính là sức mạnh nội sinh, nền tảng của sự phát triển đất nước; con người là trung tâm của sự phát triển, là động lực của đổi mới, là mục tiêu cao nhất của mọi chính sách, chiến lược phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh trong cuốn sách đã có nhiều bài viết tâm huyết, nghiên cứu, phân tích đường lối, chủ trương của Đảng về văn hóa, xác định mục đích, tầm quan trọng, vai trò của văn hóa đối với xã hội; trên cơ sở đó hoạch định từ những vấn đề chiến lược cũng như cụ thể trong việc chăm lo phát triển con người về y tế, giáo dục, an sinh… hướng tới mục tiêu “vì con người và cho con người”, để mỗi người dân được sống trong ấm no, phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Việc ra mắt cuốn sách không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là một đóng góp lý luận sâu sắc, kịp thời, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Thông điệp lấy văn hóa và con người Việt Nam làm nền tảng để dân tộc ta vươn mình mạnh mẽ đã lan tỏa sâu rộng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và sức mạnh nội sinh của mỗi người dân Việt Nam”, ông Lê Quốc Minh nói.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: Chủ đề mà cuốn sách đề cập là một vấn đề lớn, vừa mang tính chiến lược, lâu dài, vừa mang tính thời sự sâu sắc.

Cuốn sách được chia làm ba phần: Phần thứ nhất: “Tôn nền hiện tại, mở ra tương lai”; Phần thứ hai: “Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng lịch sử dân tộc”; Phần thứ ba: “Tình người và lẽ sống Việt Nam”.

Ba phần của cuốn sách tuy độc lập về chủ đề nhưng được kết nối chặt chẽ bằng một sợi chỉ đỏ xuyên suốt - đó là niềm tin lớn lao vào con người Việt Nam, vào phẩm chất và sức mạnh nội sinh của dân tộc trong hành trình đi tới tương lai.

Cuốn sách “Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới” ra đời trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV - dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Với hơn 300 trang, cuốn sách tập hợp những bài viết, bài báo và các cuộc phỏng vấn tiêu biểu của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh trong nhiều năm qua, phản ánh những vấn đề lớn về văn hóa, con người, báo chí và sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

Tác phẩm được biên tập, trình bày công phu bởi Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - đơn vị đã đồng hành với nhiều công trình lý luận, chính trị có giá trị cao, góp phần lan tỏa tư tưởng của Đảng và khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển của dân tộc.

Cuốn sách “Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới” là một đóng góp thiết thực, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, phẩm chất và sức mạnh của con người Việt Nam - trung tâm, mục tiêu và động lực của sự phát triển.