Không ai có thể phủ nhận sự thật

Toàn cảnh phiên họp toàn thể bầu thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026 - 2028

Bảo đảm quyền con người là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam

Trong bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn lại một câu trong bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, năm 1776 có tính chất thâu thái những quyền con người thiêng liêng, cao cả nhất: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”... Trong suốt hơn 80 năm qua, để giành lại cho mình “những quyền không ai có thể xâm phạm được” ấy, dân tộc Việt Nam đã phải kiên cường đấu tranh chống lại các thế lực ngoại bang để giành lại quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của chính mình.

Đại hội đồng LHQ bắt đầu công tác kiểm phiếu

Trong các bản Hiến pháp của Việt Nam từ năm 1946 đến nay, những điều, khoản quy định về quyền con người, quyền công dân luôn được hiến định một cách đầy đủ. Trên cơ sở đó, hệ thống pháp luật về bảo đảm quyền con người được ban hành ngày càng hoàn thiện, trong đó có các bộ luật lớn như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Bộ luật Tố tụng hình sự..., tạo cơ sở pháp lý vững chắc để triển khai trong thực tế các quyền dân sự, kinh tế, tài sản, chính trị... của mọi công dân. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đều xuất phát từ lợi ích của Nhân dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân Việt Nam.

Không chỉ xây dựng một thể chế bảo đảm nhân quyền ngày càng hoàn thiện, Việt Nam đã thực thi trong thực tế những chính sách để mỗi người dân Việt Nam được thụ hưởng những quyền cơ bản nhất của con người.

Những bằng chứng sống động trong thực tế không ai có thể phủ nhận

Không phải tự nhiên mà Việt Nam là một tấm gương sáng được nêu lên như là hình mẫu trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ, đặc biệt trên lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo. Từ một nước có tỷ lệ hộ nghèo rất cao (58% vào đầu những năm 1990), với nỗ lực không mệt mỏi của toàn Đảng, toàn dân, Việt Nam đã giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,3% theo chuẩn đa chiều vào năm 2025. Chương trình xóa nhà tạm dù chỉ mới được phát động hơn 1 năm nhưng đã cơ bản hoàn thành kế hoạch và về đích trước 5 năm, với tổng cộng 334 nghìn căn nhà được xây mới, sửa chữa...

Nhiều nước thành viên Liên hợp quốc chia vui với kết quả phiếu bầu rất cao của Việt Nam

Trên lĩnh vực giáo dục, từ năm 2025, toàn bộ học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông ở các trường công lập đều được miễn học phí (từ năm 1992, Việt Nam đã miễn học phí cho học sinh tiểu học ở các trường công lập và từ năm 2020 thì tất cả học sinh tiểu học, cả công lập và tư thục đều được Nhà nước miễn học phí) và theo định hướng đã được công bố thì từ năm 2030, Nhà nước sẽ cấp phát miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh phổ thông. Cũng từ năm 2026, mỗi người dân Việt Nam đều được khám tổng quát, sàng lọc sức khỏe miễn phí mỗi năm ít nhất một lần; đồng thời tiếp tục mở rộng chính sách bảo hiểm y tế toàn dân để mọi người dân Việt Nam đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến, hiện đại. Theo báo cáo của Chính phủ thì trong giai đoạn 2021 - 2025, tổng số tiền Nhà nước chi cho các lĩnh vực an sinh xã hội là 1,1 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 17% tổng chi ngân sách quốc gia...

Và nhân quyền còn thể hiện ở những hành động, việc làm có tên và không tên của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, bác sĩ, giáo viên... sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, thậm chí tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân trước lũ dữ, dịch bệnh... Những tấm gương ấy sẽ được người dân trân trọng và lưu giữ mãi trong ký ức, chứ không phải là những lời hoa mỹ nhưng sáo rỗng của ai đó vẫn thường xuyên hô hào “trên đầu môi chót lưỡi”.

Phát huy truyền thống trọng nghĩa tình, đạo lý của dân tộc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam không quên sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân các nước trong những năm tháng đấu tranh gian khổ. Hình ảnh lá cờ Việt Nam cùng lô hàng lương thực, thực phẩm, thuốc men cứu trợ nhân đạo xuất hiện ở các điểm nóng xung đột ở Ukraine, dải Gaza, ở châu Phi... đã làm lay động con tim của người dân sở tại.

Trong quá trình lãnh đạo đưa đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu”, Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán quan điểm: Nhân tố con người là mục tiêu, là động lực quan trọng nhất của sự phát triển, bởi chính Nhân dân là chủ thể làm nên lịch sử.

Được tái cử thành viên Hội đồng nhân quyền của LHQ nhiệm kỳ 2026 - 2028, Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế mà còn đóng vai trò ngày càng quan trọng để thúc đẩy việc bảo đảm, thực thi quyền con người ở các khu vực.