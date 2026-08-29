Giải quyết kiến nghị đúng luật, sát quyền lợi người dân

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh lắng nghe kiến nghị của công dân.

Tại buổi tiếp, các công dân nêu nhiều kiến nghị liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bố trí đất tái định cư, xác định đối tượng được hưởng chính sách, giải quyết tài sản thừa kế và tranh chấp đường nội bộ. Bên cạnh đó, một số ý kiến phản ánh tình trạng ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân và đề nghị xem xét việc di dời các hộ dân ra khỏi khu vực hỏa táng.

Các kiến nghị tập trung những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, giải quyết hồ sơ đất đai, xác định quyền và lợi ích của người dân, cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Người dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét và làm rõ những nội dung còn chưa thống nhất, đồng thời có hướng giải quyết phù hợp đối với từng vụ việc.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh giải đáp kiến nghị của công dân.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương đã trực tiếp trao đổi, trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền, làm rõ các nội dung công dân quan tâm.

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến người dân, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh trực tiếp giải đáp một số thắc mắc, đồng thời giao các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát quy trình giải quyết, đối chiếu quy định pháp luật để trả lời thấu đáo từng kiến nghị.

Nhấn mạnh các chính sách phải gắn liền với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị đối với những trường hợp bị thu hồi đất nhưng không đủ điều kiện bố trí đất tái định cư, các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét tạo điều kiện để người dân được tiếp cận, đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định. Quá trình xem xét cần căn cứ hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình, nhất là điều kiện kinh tế, tình trạng bệnh tật và những trường hợp khó khăn, yếu thế, qua đó giúp người dân sớm ổn định chỗ ở và cuộc sống.

Đồng chí Lê Trí Thanh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải chủ động phối hợp, làm rõ nội dung thuộc trách nhiệm của mình, tránh để kiến nghị kéo dài hoặc chuyển vòng giữa các cơ quan. Việc giải quyết phải bảo đảm đúng quy định, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đồng thời vận dụng linh hoạt các chính sách trong phạm vi cho phép, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Cùng ngày, tại thôn Đức Lam Trung, đồng chí Đặng Hồng Sơn, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Vang có buổi tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đối thoại với người dân trên địa bàn.

Tại buổi tiếp xúc, người dân đã đưa ra nhiều ý kiến thiết thực đề nghị chính quyền nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp; khơi thông dòng chảy, xử lý bèo tây trên hệ thống sông, hói; chính sách ưu đãi trong lĩnh vực đất đai đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hướng dẫn quy trình, thủ tục cụ thể cho người dân trong các khâu đo đạc, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tách thửa, tránh tình trạng kéo dài thời gian giải quyết….

Bí thư Đảng ủy xã Phú Vang Đặng Hồng Sơn chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương xác minh, giải quyết dứt điểm các ý kiến thuộc thẩm quyền trong thời gian sớm nhất. Đối với những nội dung cần thời gian nghiên cứu, đồng chí Đặng Hồng Sơn yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể, tham mưu giải quyết các nguyện vọng chính đáng của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và ổn định trật tự an ninh trên địa bàn.