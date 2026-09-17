Làm rõ trách nhiệm, thời hạn giải quyết kiến nghị của công dân

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh lắng nghe kiến nghị của công dân.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã lắng nghe các công dân trình bày những kiến nghị, phản ánh liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác định hạn mức đất ở; chính sách đối với người có công và một số vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh tại chợ.

Trong đó, một số hộ dân kiến nghị về công tác bồi thường, bố trí tái định cư thuộc dự án di dời, giải phóng mặt bằng khu vực Kinh thành Huế; việc cấp lô phụ, cấp đất tái định cư và giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công. Một số công dân đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định lại hạn mức đất ở và giải quyết quyền lợi liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Buổi tiếp cũng ghi nhận kiến nghị của các hộ kinh doanh liên quan đến hoạt động tại chợ Phú Bài; kiến nghị về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sĩ và hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Nguyễn Hoàng.

Sau khi lắng nghe công dân và ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đã trao đổi, giải thích những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ hồ sơ, đối chiếu các quy định của pháp luật và quá trình giải quyết từng vụ việc để tham mưu phương án xử lý phù hợp.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc giải quyết kiến nghị của người dân phải bảo đảm khách quan, công khai, đúng quy định và sát với tình hình thực tế; trong đó cần làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn xử lý, tránh để vụ việc kéo dài. Đối với những trường hợp liên quan đến chính sách người có công, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các đơn vị cần xem xét thận trọng, toàn diện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.