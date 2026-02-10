Vun đầy tình nghĩa quân dân

Gạo và những món quà ý nghĩa được Đồn Biên phòng Vinh Hiền trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn

“Của ít, lòng nhiều”

Đến Đồn Biên phòng Vinh Hiền (xã Vinh Lộc) đúng lúc các cán bộ, chiến sĩ vừa họp giao ban xong, chúng tôi bắt gặp hình ảnh đoàn người dừng lại trước cửa phòng hội trường, xếp hàng, lần lượt bỏ những tờ tiền lẻ vào chiếc thùng treo trên tường. Dòng chữ màu vàng trên nền xanh ghi rõ: “Mô hình tiết kiệm tiền lẻ, chia sẻ khó khăn”, phần nào giúp tôi lý giải việc làm của các cán bộ, chiến sĩ.

Trung úy Nguyễn Văn Khuyên - người nhiều lần đóng góp vào mô hình, chia sẻ: “Mô hình này không bắt buộc hay ấn định thời gian. Mỗi khi có tiền lẻ từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng, anh em đều có thể góp vào. Mỗi ngày cũng có thể góp nhiều lần. Của ít nhưng gom lại sẽ thành nhiều để gửi đến những hoàn cảnh khó khăn”.

Mô hình “Tiết kiệm tiền lẻ, chia sẻ khó khăn” được Đồn Biên phòng Vinh Hiền triển khai từ tháng 10/2023, khi nhận thấy trên địa bàn còn nhiều hoàn cảnh neo đơn, ốm đau, khó khăn. Trung tá Hồ Văn Hới, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vinh Hiền cho biết, mô hình dựa trên tinh thần “tích tiểu thành đại”, vận động nguồn tiền lẻ của anh em cán bộ, chiến sĩ để tạo thêm nguồn lực giúp đỡ người dân. Cùng với các hoạt động khác, mô hình góp phần mở rộng đối tượng được hỗ trợ, lan tỏa tinh thần sẻ chia từ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Trong số những người tham gia đóng góp có nhiều chiến sĩ trẻ đã chia sẻ từ nguồn phụ cấp ít ỏi của mình. Chiến sĩ Phạm Công Sịa bộc bạch: “Phụ cấp của chiến sĩ không nhiều, nhưng góp chút sức vào mô hình là điều em thấy ý nghĩa. Gia đình em cũng không khá giả nên càng hiểu và sẵn sàng chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn”.

Không chỉ dừng lại ở mô hình tiết kiệm tiền lẻ, Đồn Biên phòng Vinh Hiền còn duy trì nhiều hoạt động thiết thực như đóng góp ngày lương, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, chương trình “Nâng bước em tới trường”, hay “Hũ gạo tình thương”. Mỗi mô hình đều hướng đến mục tiêu chung là giúp đỡ các gia đình khó khăn, học sinh nghèo và những đối tượng yếu thế trên địa bàn. Nguồn đóng góp từ từng hoạt động được kết nối thành nguồn lực chung, mang đến những món quà thiết thực cho người dân các xã ven biển.

Điển hình như chương trình “Nâng bước em tới trường” được triển khai từ năm 2011, trích từ nguồn đóng góp ngày lương của cán bộ, chiến sĩ. Mỗi tháng, đơn vị hỗ trợ 5 học sinh, mỗi em 500.000 đồng. Số tiền không lớn nhưng đều đặn, tiếp thêm động lực để các em và gia đình vững tin trên hành trình đến lớp. Hay như mô hình “Hũ gạo tình thương” duy trì từ năm 2005, mỗi bữa ăn, cán bộ, chiến sĩ trích lại 3 nắm gạo từ chế độ gạo ăn của họ. Từ sự sẻ chia ấy, mỗi tháng đơn vị có thêm khoảng 25kg gạo để trao tặng các gia đình neo đơn, khó khăn.

Thắt chặt tình quân dân

Gặp những người dân từng nhận sự hỗ trợ từ Đồn Biên phòng Vinh Hiền, chúng tôi càng thấm thía ý nghĩa của những món quà “của ít, lòng nhiều”. Chị Trần Thị Hạnh (sinh năm 1981), trú tại thôn Hòa An xúc động: “Gia đình tôi biết ơn Đồn Biên phòng Vinh Hiền nhiều lắm. Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nên con đầu chỉ học hết lớp 9. Thấy hoàn cảnh khó khăn, Đồn đã “tiếp sức đến trường” cho con thứ hai của chúng tôi là cháu Phan Thị Nga từ năm lớp 4. Nay cháu đã học lớp 12 và mừng là cháu học tốt. Sự giúp đỡ ấy không chỉ là tiền bạc mà còn là sự động viên lớn lao để chúng tôi vững tin cho con ăn học”.

Đồng chí Nguyễn Trung Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vinh Lộc cho biết, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, Đồn Biên phòng Vinh Hiền còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" và hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại của thiên tai. Nhiều căn nhà đã được xây dựng, sửa chữa cho gia đình chính sách, hộ nghèo có sự góp công, góp sức của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Rất nhiều hoạt động ở địa phương đều có dấu ấn của những người lính mang quân hàm xanh. Những giọt mồ hôi thầm lặng ấy càng thắt chặt tình quân dân nơi miền biển.

Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến, xuân về, nhiều suất quà được chuẩn bị từ sớm như minh chứng cho truyền thống đoàn kết quân - dân, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng biên phòng đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa, mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng biên phòng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương thêm bền chặt.

Khi được hỏi điều gì khiến những việc làm ấy trở nên ý nghĩa hơn, nhiều cán bộ, chiến sĩ đều có chung câu trả lời: Đó là những nụ cười hiền, những cái ôm chân tình của người dân như người trong một nhà. Chính trong những khoảnh khắc giản dị ấy, tình quân dân lại được vun đầy, bền chặt theo năm tháng.