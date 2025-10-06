Nghĩa tình quân dân vùng biên

Kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi

Ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) khiến địa bàn xã A Lưới 1 mưa to kéo dài, nhiều tuyến đường đất đá tràn xuống, có nơi ngập úng, việc đi lại hết sức khó khăn. Ngay từ sáng sớm, bà con vẫn kiên nhẫn có mặt tại trạm y tế xã để chờ thầy thuốc quân y đến khám bệnh, phát thuốc. Họ là người già, gia đình chính sách, người có công, vốn ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế. Trong mưa gió, sự xuất hiện của các bác sĩ Bệnh viện Quân y 268 phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 92 đã mang đến sự an tâm cho đồng bào vùng biên.

Dù mưa gió, nhưng gần 300 người dân vẫn tập trung tại trạm y tế xã để được thăm khám. Họ lần lượt được kiểm tra sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, điện tim, khám các chuyên khoa và nhận thuốc miễn phí. Các y, bác sĩ kiên nhẫn giải thích bệnh lý, hướng dẫn chế độ sinh hoạt, dặn dò người dân cách phòng bệnh trong mùa mưa lũ. Với bà con vùng biên, từng toa thuốc, từng lời khuyên đều là sự động viên quý giá.

Cụ Trần Xuân Văn, 81 tuổi, ở thôn Đụt Lê Triêng 1, cầm chặt đơn thuốc trên tay, nói: “Các bác sĩ khám bệnh rất chu đáo, lại còn hướng dẫn thêm nhiều kiến thức bổ ích. Với chúng tôi, sự quan tâm này thật đáng trân trọng”.

“Đồng bào xã A Lưới 1 rất xúc động trước tình cảm của các thầy thuốc quân y và cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 92. Giữa gió bão, các anh vẫn về tận cơ sở, thăm khám, phát thuốc cho Nhân dân. Đây là sự quan tâm thiết thực, góp phần giúp bà con yên tâm hơn trong đời sống, gắn bó chặt chẽ hơn với lực lượng vũ trang”, ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 chia sẻ.

Song song với hoạt động chăm sóc sức khỏe, đoàn công tác còn phối hợp cùng thôn A Niêng Lê Triêng 1 khánh thành sân bóng chuyền trị giá 35 triệu đồng. Công trình do cán bộ, nhân viên và trí thức trẻ tình nguyện của Đoàn KT-QP 92 trực tiếp góp công làm mặt sân, mua sắm dụng cụ thi đấu. Đây là không gian sinh hoạt mới cho thanh niên địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng. Tổng giá trị của toàn bộ chương trình lần này hơn 100 triệu đồng.

Đại tá Bùi Đức Luận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện Quân y 268 khẳng định: “Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại A Lưới được chúng tôi duy trì hàng năm. Đó là trách nhiệm của người thầy thuốc quân y, đồng thời là tình cảm chân thành gửi đến đồng bào miền núi. Chúng tôi mong muốn bà con luôn cảm nhận được sự sẻ chia, an tâm hơn trong cuộc sống”.

Không chỉ chăm sóc sức khỏe cho đồng bào, Đoàn KT-QP 92 còn tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 10. Đơn vị duy trì quân số trực cao nhất, gia cố doanh trại, chuẩn bị đầy đủ vật chất, phương tiện, lực lượng sẵn sàng cơ động khi có tình huống. Cán bộ, nhân viên và trí thức trẻ tình nguyện xuống tận các thôn bản vùng biên, phối hợp cùng chính quyền địa phương hướng dẫn bà con chằng chống nhà cửa, di dời tài sản. Sự có mặt kịp thời của bộ đội đã giúp nhiều hộ dân giảm thiểu thiệt hại trong mưa bão.

Đại tá Lưu Đức Chinh, Chính ủy Đoàn KT-QP 92 cho biết: “Đơn vị luôn xác định phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Chúng tôi sẵn sàng có mặt ở các điểm xung yếu, hỗ trợ Nhân dân bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản. Niềm tin của đồng bào chính là động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Từ chăm lo sức khỏe, hỗ trợ đời sống tinh thần đến sát cánh trong phòng, chống thiên tai, mỗi việc làm đều thấm đẫm tinh thần trách nhiệm và tình cảm của Bộ đội Cụ Hồ đối với Nhân dân. Đó là điểm tựa để bà con ổn định cuộc sống, đồng thời là động lực để mỗi người lính vững vàng nơi phên dậu Tổ quốc.