Lắng nghe tâm tư, cam kết hành động

Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) thuộc đơn vị bầu cử số 4 TP. Huế tiếp xúc cử tri tại xã Vinh Lộc

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) thuộc đơn vị bầu cử số 4 thành phố tiếp xúc cử tri tại xã Vinh Lộc để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử. Chủ trì hội nghị có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố, Ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

Đơn vị bầu cử số 4, TP. Huế có 4 ứng cử viên ĐBQH, gồm các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BTV Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Tiến Nam, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế; Lê Thị Nguyên Chinh, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Hữu, xã Long Quảng; Trần Thị Phượng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vinh Lộc. Đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã: Phú Vinh, Phú Vang, Phú Hồ, Phú Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Chân Mây - Lăng Cô, Vinh Lộc, Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng.

Bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử ĐBQH, các ứng cử viên khẳng định chương trình hành động là cơ sở để phát huy vai trò Đại biểu Nhân dân, phản ánh trung thực và đặt lợi ích, nguyện vọng chính đáng của cử tri lên hàng đầu; thực hiện đầy đủ trách nhiệm ĐBQH; tham dự nghiêm túc các kỳ họp; tích cực tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương; góp phần nâng cao chất lượng lập pháp, tăng cường hoạt động giám sát và hoàn thiện hệ thống pháp luật…

Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BTV Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày chương trình hành động tại hội nghị

Phát biểu về chương trình hành động của mình, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BTV Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết: Là người con của Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), ông rất vinh dự, vui mừng và đặc biệt xúc động khi tiếp tục ứng cử ĐBQH khóa XVI tại quê nhà. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, ông sẽ cùng các ĐBQH khóa XVI phát huy trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm của mình để đóng góp vào nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác lập pháp, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành những cơ chế, chính sách và pháp luật thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nâng cao đời sống Nhân dân; đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP. Huế.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và với kinh nghiệm 5 năm là ĐBQH khoá XV, ông sẽ tiếp tục đóng góp vào thúc đẩy thể chế hóa đường lối đối ngoại của Đảng, đặc biệt là thể chế hóa chủ trương phát huy vai trò tiên phong và vị trí trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại trong việc tạo lập, củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định và huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước, bảo đảm hội nhập quốc tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín quốc tế của đất nước…

Người dân kỳ vọng Đoàn ĐBQH tăng cường tiếp xúc cử tri, phản ánh những kiến nghị từ cơ sở gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương. Tăng cường hơn nữa vai trò của Đoàn ĐBQH, cụ thể hóa đường lối của Đảng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và TP. Huế. Cử tri xã Vinh Lộc cũng mong muốn sau khi trúng cử, các ĐBQH quan tâm đề xuất để có cơ chế đặc thù, chính sách thúc đẩy TP. Huế bứt phá, phát triển nhanh, mạnh; quan tâm đề xuất Trung ương, các cấp, ngành giải quyết vấn đề xâm thực bờ biển; nạo vét cửa biển Tư Hiền; quan tâm phát triển du lịch vùng đầm phá…

Sau chương trình tiếp xúc cử tri, ông Lê Hoài Trung cùng các đồng chí lãnh đạo và các ứng cử viên ĐBQH khoá XVI đã đến kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển xã Vinh Lộc.

Cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 11 và đơn vị bầu cử số 12 đã có chương trình tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Lộc và xã Chân Mây - Lăng Cô.

Các ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3

Tại phường An Cựu, sáng 3/3, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP. Huế phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (đơn vị bầu cử số 3).

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP. Huế lần lượt báo cáo tóm tắt tiểu sử của các ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế; Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; Lê Chí Hùng Cường, Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm, Bí thư Đoàn Đại học Huế, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Huế; Nguyễn Thị Thùy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Trưởng ban Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, UBMTTQ Việt Nam TP. Huế.

Các ứng cử viên đã thể hiện chương trình hành động của mình trước cử tri. Chương trình hành động của các ứng cử viên đều xác định, luôn phát huy tinh thần, chức trách, nhiệm vụ được giao nỗ lực không ngừng vì sự phát triển của thành phố và sự quan tâm của cử tri.

Trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: Tôi sẽ luôn phấn đấu rèn luyện theo các tiêu chuẩn của ĐBQH, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu mình và của Nhân dân cả nước; làm tròn trách nhiệm của ĐBQH trong các hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH; liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội; theo dõi, đôn đốc, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Chủ động nghiên cứu, đóng góp có chất lượng vào các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và sát thực tiễn. Với trách nhiệm là đại biểu được bầu tại TP. Huế và người đứng đầu Thành ủy, tôi sẽ cùng Đoàn ĐBQH thành phố chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để tạo dư địa phát triển mới cho thành phố.

Kiến nghị Trung ương ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng giao thông kết nối vùng; thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững, xây dựng Huế trở thành thành phố văn hóa - di sản tầm vóc quốc tế, đô thị “Xanh - thông minh - giàu bản sắc”.

Cử tri phường An Cựu đề đạt ý kiến tại hội nghị

Phát triển kinh tế biển, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu; cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội; đảm bảo mỗi người dân đều có điều kiện sống tốt nhất; chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân, nâng cao chất lượng y tế nhất là y tế cơ sở, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

“Tôi sẽ cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, Đoàn ĐBQH phối hợp với các Bộ ngành liên quan, các cơ quan của Quốc hội để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) nhằm tạo đột phá và động lực mới để TP. Huế tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới”, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cho biết.

Các ứng cử viên mong rằng, cử tri luôn ủng hộ, sáng suốt lựa chọn để các ứng cử viên được giữ trọng trách ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ý kiến từ các cử tri phường An Cựu mong các ứng cử viên giữ đúng lời hứa để thực hiện vì người dân. Các ý kiến tập trung xoay quanh vấn đề về nạo vét kênh mương, chống ngập lụt; trang cấp trang thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; lấn chiếm đất công chậm xử lý; các dự án chậm tiến độ; giảm nghèo nhanh; dự án làng Đại học Huế kéo dài, gây khó khăn cuộc sống người dân; chỉnh trang đô thị; vệ sinh môi trường…

Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đánh giá cao tinh thần của các cử tri; đồng thời, giải đáp khái quát và làm rõ thêm từng vấn đề cử tri quan tâm. Quan điểm chung là, luôn luôn lắng nghe ý kiến của tri để tập trung tháo gỡ từng vấn đề qua các buổi tiếp xúc cử tri theo quy định trong thời gian tới.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội nêu quan điểm cá nhân tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Phong Điền

Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Phong Điền (đơn vị bầu cử số 1).

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các ứng cử viên: Nguyễn Hải Nam, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội khóa XV; Nguyễn Thị Sửu, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Huế; Đoàn Thị Lành, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Phong Dinh; Hồ Thị Thùy Trang, Chi Hội trưởng Hội Nông dân thôn Phú Thượng xã A Lưới 3.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã giới thiệu tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên. Các đại biểu trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm sẽ nỗ lực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu quả giám sát việc thực thi chính sách; quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và chăm lo đời sống Nhân dân.

Đại diện cử tri phường Phong Điền đề nghị sớm đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ

Các ứng cử viên cũng cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, kịp thời phản ánh những kiến nghị chính đáng của Nhân dân đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng; góp phần xây dựng chính quyền ngày càng minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phường Phong Điền đã thẳng thắn nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư trên địa bàn. Cử tri đề xuất Quốc hội và HĐND các cấp quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, nhất là Tỉnh lộ 9 nhằm bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế địa phương. Cử tri mong muốn thành phố có cơ chế, chính sách phù hợp để kêu gọi thêm các công ty, doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Phong Điền, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.

Một số ý kiến cũng đề đạt quan tâm đầu tư xây dựng tượng đài Nguyễn Tri Phương tại địa phương nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân công lao của danh nhân và tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch cho khu vực.

Thay mặt các ứng cử viên, đại diện đoàn ứng cử trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các kiến nghị để tổng hợp, báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền xem xét. Các ứng cử viên bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri, qua đó có điều kiện đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của thành phố Huế trong nhiệm kỳ tới.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thuộc đơn vị bầu cử số 6

Sáng cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thuộc đơn vị bầu cử số 6 tiếp tục có các buổi tiếp xúc cử tri tại hai phường phường Thuận Hóa và phường Vỹ Dạ nhằm trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường Vỹ Dạ và Thuận Hóa, có 8 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố, gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế; Nguyễn Đình Bách, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận Hóa; Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố; Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố; Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế; Nguyễn Thị Phương Thảo, Chuyên viên Trường Cao đẳng Huế; Nguyễn Xuân An Thuận, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Hóa; Nguyễn Trịnh Thảo Trinh, Bí thư Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Tại các buổi tiếp xúc, không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm được thể hiện rõ. Cử tri đánh giá cao tinh thần cầu thị của các ứng cử viên; đồng thời bày tỏ kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng cam kết, phát huy vai trò đại diện, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Trình bày chương trình hành động, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh yêu cầu đặt lợi ích của Nhân dân làm trung tâm trong mọi quyết sách. Theo đó, đại biểu HĐND không chỉ tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương mà còn phải thường xuyên gắn bó cơ sở, lắng nghe, đối thoại và chịu sự giám sát của cử tri

Chủ tịch UBND thành phố cho biết sẽ tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý đô thị; thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; triển khai các dự án hạ tầng then chốt, nhất là giao thông, chỉnh trang đô thị, phát triển dịch vụ - thương mại - du lịch, qua đó tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Cử tri trao đổi tại buổi tiếp xúc

Riêng tại địa bàn đơn vị bầu cử, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: rà soát quỹ đất để mở rộng, nâng cấp hệ thống trường học; từng bước hoàn thiện thiết chế văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng; đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông nội đô, kết nối với các trục lớn của thành phố; tăng cường quản lý trật tự đô thị, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, sạch đẹp; phát triển các hoạt động dịch vụ gắn với lợi thế trung tâm, tạo sinh kế bền vững cho Nhân dân.

Nội dung nâng cao hiệu quả giám sát cũng được nhấn mạnh, nhất là đối với các công trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước; việc thực thi chính sách an sinh xã hội; thái độ, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc tập trung vào vấn đề hạ tầng giao thông, môi trường, giáo dục và nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị. Các ứng cử viên đã nghiêm túc tiếp thu, trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền và cam kết sẽ tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thông qua các buổi tiếp xúc, chương trình hành động của các ứng cử viên, đặc biệt là các cam kết về phát triển đô thị trung tâm theo hướng văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc Huế, đã nhận được sự quan tâm và đồng thuận của đông đảo cử tri.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thuộc đơn vị bầu cử số 8

Tại phường Dương Nỗ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đơn vị bầu cử số 8.

Đơn vị bầu cử số 8 gồm 7 ứng cử viên là các đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Lê Huy Nghĩa, Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Nguyễn Văn Thạnh, Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố; Đoàn Hữu Hào Vinh, Trưởng phòng Phòng Dân nguyện - Thông tin, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; Hồ Thị Hồng Toan, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hải Dương, phường Thuận An; Lê Văn Nguyện, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, chuyên viên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Nguyễn Ngọc Yến Nhi, chuyên viên Viện Nghiên cứu phát triển thành phố.

Cử tri đã được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên. Các chương trình hành động đều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử; cam kết lắng nghe nguyện vọng, chủ động tiếp thu, phản ánh kịp thời các kiến nghị của cử tri đến HĐND thành phố, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến cùng. Với quan điểm “sự tín nhiệm của cử tri là trách nhiệm”, các ứng cử viên cam kết tham gia đầy đủ, nghiêm túc và trách nhiệm các kỳ họp của HĐND thành phố, đóng góp thiết thực vào hoạt động của cơ quan dân cử; tăng cường giám sát việc thực thi các chủ trương, chính sách; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân.

Cử tri phường Dương Nỗ phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong đó, chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh đến việc củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy truyền thống, nét đẹp văn hóa, con người Huế; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển theo hướng “Đô thị xanh, thông minh và giàu bản sắc”.

Cử tri bày tỏ mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử HĐND thành phố sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực và bản lĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Đồng thời, tiếp tục quan tâm sâu sát đến đời sống Nhân dân, nhất là các vấn đề an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững. Cử tri cũng kỳ vọng các đại biểu quan tâm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, tạo điều kiện để các làng nghề như làng hoa Phú Mậu, làng hoa giấy Thanh Tiên tiếp tục phát triển và lan tỏa, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 10

Tại phường Phú Bài, các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 10 đã có buổi tiếp xúc cử tri.

Đơn vị bầu cử số 10 gồm các phường Hương Thủy, Thanh Thủy và Phú Bài với 7 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố, gồm các đồng chí: Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lê Văn Cường, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Hồ Vũ Ngọc Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Thủy; Phan Quốc Sơn - Bí thư Đảng ủy phường Phú Bài; Lê Thị Thanh Hậu, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Bài; Ngô Cao Diệu Hương - Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính; Võ Thị Thủy, Giáo viên Trường THCS Thủy Dương, phường Thanh Thuỷ.

Cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa IX. Các ứng cử viên cũng đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…

Cử tri trao đổi tại buổi tiếp xúc

Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri phường địa phương đã trao đổi, nêu ý kiến, kiến nghị xoay quanh những vấn đề thiết thực từ thực tiễn cơ sở như phát triển hạ tầng đô thị, quản lý đất đai, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ công…

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đã tiếp thu, trao đổi và làm rõ một số nội dung mà cử tri quan tâm; đồng thời hứa sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ông Hoàng Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri

Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Phong Thái (đơn vị bầu cử số 1) nhằm trình bày chương trình hành động và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trước ngày bầu cử.

Tại đơn vị bầu cử số 1 có 7 ứng cử viên gồm các đồng chí: Hoàng Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Xuân Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN; Cao Thị Xanh Phương, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu chuyển giao, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, Sở KH&CN; Nguyễn Tài Tuệ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phong Điền; Võ Văn Chí Công, Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; Hồ Thị Bé, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Phong Điền; Nguyễn Thị Diệu Hiền, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Phong Thái.

Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên nhấn mạnh nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố sẽ tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý đất đai, đầu tư công, công tác quy hoạch; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; phát triển nông nghiệp, du lịch, dịch vụ; thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số. Đồng thời, các ứng cử viên cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, duy trì tiếp xúc định kỳ và đột xuất; kịp thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề chính đáng của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác và đời sống, góp phần xây dựng chính quyền địa phương minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Cử tri phường Phong Thái đề đạt ý kiến nguyện vọng tại hội nghị

Cử tri phường Phong Thái bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa đến đời sống Nhân dân, nhất là các vấn đề an sinh xã hội, việc làm, hạ tầng giao thông và môi trường; kịp thời giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của bà con, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh, nếu được tín nhiệm, ông sẽ tham mưu các cấp Trung ương và thành phố quan tâm xây dựng khu vực cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế, gồm các phường Phong Phú, Phong Dinh, Phong Thái, Phong Điền (thuộc thị xã Phong Điền cũ) trở thành đô thị động lực, giữ vai trò kết nối giao thương giữa các vùng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Riêng đối với phường Phong Thái sẽ ưu tiên triển khai các chương trình trọng điểm về phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ, làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp… góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 5

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 5 có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Hương An nhằm trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường Hương An, Kim Long và Hóa Châu, có các ứng cử viên: Phan Quý Phương - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phan Thanh Hải - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế; Nguyễn Thị Phương Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Huế; Phạm Thị Tú Nga - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường Hương An; Trần Đức Minh - Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư SUNRISE; Trần Thị Bích May - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bảo Minh An; Dương Chí Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo TP. Huế, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo TP. Huế.

Các nội dung cam kết đều hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.

Các ứng cử viên khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri; tham dự đầy đủ các kỳ họp, tích cực thảo luận, chất vấn, đề xuất các nghị quyết sát thực tiễn, có tính khả thi cao. Đồng thời, tăng cường giám sát việc triển khai nghị quyết, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư công, phân bổ ngân sách, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Cử tri Hương An trao đổi ý kiến

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, các ứng cử viên cam kết đồng hành cùng thành phố trong thu hút đầu tư, phát triển thương mại - dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy chuyển đổi số; tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Song song đó là chú trọng phát triển văn hóa, du lịch theo hướng bền vững; nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; quan tâm bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh.

Cử tri phường Hương An kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như: tăng cường quản lý đô thị; phát triển du lịch gắn với sinh kế bền vững; thu hút đầu tư, giải quyết việc làm; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cử tri cũng đề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến đường Trần Quý Khoáng đoạn qua tổ dân phố 8 thường xuyên thấp lụt, ô nhiễm môi trường; bổ sung nắp cống đoạn qua tổ dân phố 16 (Hương Sơ); tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý tình trạng ách tắc giao thông tại một số khu tái định cư; đầu tư đồng bộ hệ thống điện đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.

Các ứng cử viên đã trao đổi thẳng thắn, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu đầy đủ các nội dung liên quan để tổng hợp, phản ánh đến HĐND và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Các ứng cử viên khẳng định sẽ theo dõi, đôn đốc việc xử lý các kiến nghị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền địa phương trong giai đoạn phát triển mới.