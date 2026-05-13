UBND phường Phong Phú đối thoại với dân về các vấn đề dân sinh

Người dân đề đạt ý kiến về vấn đề đất đai, hạ tầng dân sinh tại buổi tiếp dân

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường và đồng chí Đặng Hữu Danh, Phó Chủ tịch HĐND phường đồng chủ trì.

Tại hội nghị, người dân TDP Thế Mỹ B phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực đất đai, hạ tầng, văn hóa - xã hội và đời sống dân sinh.



Trong lĩnh vực đất đai, người dân kiến nghị việc một số hộ dân dù đã nộp tiền đo đạc đất từ lâu nhưng chưa được giải quyết, đề nghị địa phương hướng dẫn, thông tin cụ thể để người dân hiểu rõ. Nhiều hộ dân trên địa bàn vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mong muốn chính quyền quan tâm tháo gỡ vướng mắc, giải quyết theo quy định.

Về hạ tầng, người dân đề nghị nâng cấp, sửa chữa một số đoạn xuống cấp nghiêm trọng trên tuyến đường Nguyễn Thị Cầu đến Tỉnh lộ 22 đi qua địa bàn TDP Phú Mỹ B; xử lý tình trạng cây tràm, keo dọc tuyến Tỉnh lộ 22 sà ra đường, gây ảnh hưởng đến giao thông; đồng thời kiến nghị nâng cấp sân, tường rào nhà sinh hoạt cộng đồng tại địa phương.

Với lĩnh vực văn hóa - xã hội, người dân đề nghị hướng dẫn, giải quyết chế độ cho bộ đội xuất ngũ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị làm rõ quy định về số lần khám nghĩa vụ quân sự và có chính sách hỗ trợ ngư lưới cụ cho ngư dân bám biển.

Ngoài ra, người dân cũng kiến nghị chính quyền địa phương thông tin rõ hơn về quá trình triển khai dự án sân golf trên địa bàn để người dân được biết.

Trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, đồng chí Chủ tịch UBND phường Phong Phú Nguyễn Văn Dũng cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người dân theo quy định pháp luật. Đồng thời, UBND phường giao các bộ phận liên quan tham mưu, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.