Giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân địa phương

HNN.VN - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Hồng Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Phú tại buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với người dân tổ dân phố (TDP) 1 vào sáng 13/5.

Người dân TDP 1 đề đạt nguyện vọng tại buổi đối thoại với lãnh đạo phường

Dịp này, lãnh đạo phường đã ghi nhận 8 lượt ý kiến, kiến nghị của người dân ở nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực nông nghiệp, người dân đề nghị quan tâm nạo vét kênh mương tại ô Bắc Vọng; nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi tại đê Hói Dương, Điền Hòa và kênh Cồn Luyện do xuống cấp nghiêm trọng. Về giao thông, người dân kiến nghị mở tuyến đường liên TDP đi qua địa bàn; mở rộng, đấu nối tuyến đường từ QL49 vào TDP đảm bảo đúng quy định; đồng thời sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn đã hư hỏng từ lâu.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, người dân phản ánh một số khó khăn trong việc thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sau sáp nhập đơn vị hành chính; đề nghị đầu tư, mở rộng khu vui chơi, thể dục thể thao phục vụ cộng đồng; quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo đúng đối tượng quy định.

Đồng chí Nguyễn Đăng Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền. Bí thư Đảng ủy phường Phan Hồng Anh đề nghị UBND phường và các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp rà soát, tham mưu giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị chính đáng của người dân theo đúng quy định, góp phần tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền địa phương.

Song Minh
Những "hạt nhân đoàn kết"

“Họ là những hạt nhân đoàn kết, trực tiếp tập hợp, phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đoàn thể nhằm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách tại cơ sở; đồng thời là cầu nối giữa mặt trận, chính quyền địa phương với Nhân dân”. Đó là nhận xét của ông Châu Đức Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận (UBMT) Tổ quốc Việt Nam xã Phú Hồ khi nhắc đến những trưởng ban công tác mặt trận (CTMT) thôn.

Cân nhắc trước "giờ G" đổi nguyện vọng thi vào lớp 10

Số lượng đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố. Từ ngày 8 đến 10/5, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng dự tuyển. Đây được xem là khoảng thời gian quan trọng để học sinh và phụ huynh cân nhắc, tính toán lại lựa chọn phù hợp với năng lực, tăng khả năng trúng tuyển.

