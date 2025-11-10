  • Huế ngày nay Online
Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về đời sống dân sinh

HNN.VN - Chiều 13/11, phường Phong Phú tổ chức buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân Tổ dân phố (TDP) Trung Đồng. Ông Phan Hồng Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Phú chủ trì buổi đối thoại.

285 thanh niên phường Phong Phú tham gia khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự Nâng cao kỹ năng nuôi tôm bằng công nghệ số cho người dânChuyển sang lương mới, thu nhập của cán bộ, công chức sẽ không bị thấp hơn

 Cử tri kiến nghị, phản ánh một số vấn đề liên quan đến hạ tầng, đời sống dân sinh

Khoảng 10 lượt ý kiến của người dân và đại diện các đơn vị địa phương phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh.

Nổi bật là các vấn đề: Hệ thống máy bơm tiêu úng ruộng lúa của Hợp tác xã Trung Đồng bị hư hỏng cần sớm khắc phục, nhà sinh hoạt cộng đồng xuống cấp, đầu tư hệ thống loa truyền thanh để người dân nắm bắt kịp thời thông tin từ phường và thành phố... Nhiều ý kiến cũng kiến nghị cần quy hoạch, bố trí đất ở cho các hộ sau khi kết hôn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản dọc tuyến Tỉnh lộ 22...

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tôn trọng và cầu thị, Bí thư Đảng ủy Phan Hồng Anh trực tiếp lắng nghe, tiếp thu và giải trình các nội dung người dân nêu. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường thì lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương rà soát, xử lý. Những kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo lên cấp trên để sớm xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Đảng ủy Phan Hồng Anh ghi nhận và trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của người dân TDP Trung Đồng;  đề nghị UBND phường cùng các ban, ngành liên quan tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời các phản ánh của người dân, không để tồn đọng kéo dài. Đồng thời, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Nhân dân tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến, hiến kế cho cấp ủy, chính quyền để các chủ trương, chính sách ngày càng sát thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Phong Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Song Minh
