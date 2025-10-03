  • Huế ngày nay Online
Tuyên dương người cứu nạn nhân đuối nước

HNN.VN - Chiều 10/10, UBND phường Thanh Thủy tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất anh Ngô Văn Năm, trú tại Tổ dân phố Lang Xá Cồn vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Lãnh đạo phường Thanh Thủy trao khen thưởng cho ông Năm

Trước đó, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 5/10, khi đang lưu thông trên đường Đặng Văn Ngữ, anh  Ngô Văn Năm nghe thấy tiếng kêu cứu của người dân về việc có người bị đuối nước trên sông An Cựu. Không do dự, anh Năm nhanh chóng lao xuống dòng nước sâu, bơi ra giữa sông để ông Trần T. D., trú tại Tổ dân phố 8, phường Thanh Thủy.

Nhờ sự can đảm và quyết đoán, cùng sự hỗ trợ kịp thời của người dân xung quanh, nạn nhân đã được đưa lên bờ an toàn. Sau khi được sơ cứu tại chỗ, ông D. tỉnh táo và trở về nhà trong tình trạng ổn định.

Theo ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy, hành động của anh Ngô Văn Năm thể hiện tinh thần dũng cảm, là tấm gương đẹp cần được lan tỏa trong cộng đồng.

Dịp này, UBND phường Thanh Thủy đã trao giấy khen và phần thưởng cho anh Ngô Văn Năm.

Tin, ảnh: Hiệp Nguyễn
