Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được đề xuất Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua

HNN.VN - Ngày 8/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2025, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

 Trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ tư lệnh Quân khu 4 cho Phòng Chính trị và Trung đoàn 6

Năm 2025, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố và các cấp ủy cơ sở đã khắc phục khó khăn, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu và các nội dung đột phá trong năm 2025, nhất là nhiều nội dung có sự tiến bộ rõ rệt và đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Bộ CHQS thành phố được đề xuất Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; 2 tập thể được Quân khu 4 tặng Cờ thi đua...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đề nghị cấp ủy các cấp phải chủ động hơn nữa trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; nhất là sớm tham mưu cho lãnh đạo phố ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án trọng điểm về QP, QS địa phương năm 2026.

 Trao chứng nhận Chiến sĩ thi đua cấp Quân khu cho các cá nhân 

Bộ CHQS thành phố phải tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QP toàn dân, thế trận QP và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; tăng cường tiềm lực QP của thành phố. Tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ, quy hoạch tổng thể thế bố trí QP kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là trên các hướng chiến lược, các địa bàn trọng yếu, bảo đảm vững chắc theo hướng: Vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về QP, an ninh; tăng cường quản lý, sử dụng đất QP.

“Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP và an ninh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cả phương án, lực lượng, phương tiện để sẵn sàng tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phòng thủ dân sự; tham gia chữa cháy rừng, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, giúp đỡ Nhân dân, ổn định đời sống và sản xuất. Đồng thời, phát huy vai trò của Quân đội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

