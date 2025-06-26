Trưởng thành nơi biên cương

Đội viên TTTTN Đoàn KT-QP 92 giúp dân thu hoạch lúa

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Nguyễn Thị Thích đã viết đơn tình nguyện tham gia công tác tại Đoàn KT-QP 92. Đó không chỉ là một quyết định khẳng định lý tưởng sống - sống vì cộng đồng, vì đồng bào vùng sâu, vùng xa đang cần những bàn tay, khối óc của tuổi trẻ. Bước vào môi trường quân đội, dẫu còn nhiều bỡ ngỡ ban đầu, nhưng Thích tích cực tham gia tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương... Nhờ tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết, Nguyễn Thị Thích được cấp trên tin tưởng, đồng đội quý mến, được bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở và vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tốt nghiệp Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, chuyên ngành Y học cổ truyền, cô gái trẻ Lê Thị Giáo đã có một lựa chọn đặc biệt, đó là viết đơn tình nguyện tham gia công tác tại Đoàn KT-QP 92. Vừa rời giảng đường chưa lâu, hành trình đến với vùng biên A Lưới với chị là sự đan xen của nhiều cung bậc cảm xúc - hồi hộp, xúc động, nhưng trên hết là niềm tự hào được góp sức mình vào công cuộc dựng xây quê hương nơi phên dậu Tổ quốc.

Đảng viên trẻ Lê Thị Giáo chia sẻ: Những ngày làm việc tại Đoàn KT-QP 92 đã mang lại cho chị nhiều bài học quý báu. Không chỉ là kiến thức chuyên môn y khoa, mà còn là sự rèn luyện về lối sống giản dị, nề nếp quân đội, là những trải nghiệm thực tế về tinh thần trách nhiệm, tình đồng đội và lòng tận tâm với Nhân dân.

Với nhiều thành tích nổi bật trong công tác, đội viên Lê Thị Giáo đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới 23 tuổi - một cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành về bản lĩnh chính trị và lý tưởng sống.

Đảng viên trẻ Hồ Thị Bé Hoài - cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế bày tỏ: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao đối với tôi. Đó là dấu mốc thiêng liêng trong hành trình trưởng thành và cũng là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm mà tôi cần phải mang theo. Tôi hiểu rằng, để xứng đáng với danh hiệu cao quý ấy, bản thân cần không ngừng phấn đấu, rèn luyện để khẳng định mình và xứng đáng là một đảng viên trẻ - sống có lý tưởng, có hoài bão và sẵn sàng dấn thân vì sự phát triển của quê hương”.

Thực hiện nhiệm vụ trong Khu KT-QP A So (cũ), đội ngũ TTTTN Đoàn KT-QP 92 phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tận tâm, tận tụy trong công tác. Nhiều đồng chí đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành “hạt giống đỏ” tạo nguồn cán bộ cho địa phương vùng biên của Tổ quốc.

Với hơn 25 năm đứng chân thực hiện tại Khu KT-QP A So (cũ), Đoàn KT-QP 92 đã kết nạp gần 50 đảng viên. Quá trình công tác, đảng viên trẻ đơn vị luôn phát huy tốt vai trò của cán bộ trẻ, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là tuyên truyền hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện các mô hình kinh tế, chấp hành các quy định của địa phương, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Nhiều đảng viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trở thành giáo viên, y, bác sĩ, cán bộ, công chức tiêu biểu, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở và trở thành những “hạt giống đỏ” cho các địa phương, nhất là địa bàn biên giới. Sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ trẻ, đảng viên mới đã và đang góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển vững mạnh, giữ vững an ninh, quốc phòng; đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị vùng biên của Tổ quốc.