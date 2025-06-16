Liên minh Hợp tác xã thành phố tuyên dương các điển hình tiên tiến

Liên minh HTX thành phố tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình

5 năm qua, hệ thống Liên minh HTX thành phố Huế đã tích cực hưởng ứng, tuyên truyền, triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Liên minh HTX Việt Nam, UBND thành phố và các cấp phát động như: Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"... gắn với phong trào thi đua "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’; “Phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”...

Thông qua hội nghị thành viên hằng năm, Liên minh HTX thành phố tổ chức phát động các phong trào thì đua và đại diện các đơn vị, HTX ký kết giao ước thi đua với những tiêu chí đánh giá cụ thể làm cơ sở cho việc bình xét đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng các cấp một cách kịp thời.

Phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế xây dựng các phóng sự, chuyên mục về hoạt động của kinh tế tập thể, HTX, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế, cũng như tuyên truyền nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay...

Liên minh HTX thành phố trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của các HTX

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, số lượng thành viên Liên minh HTX thành phố tăng lên hàng năm, trung bình mỗi năm thành lập mới từ 10-15 HTX. Chất lượng hoạt động của HTX cũng được nâng lên, nhiều loại hình HTX mới xuất hiện, như: HTX làng nghề, HTX nông nghiệp đa năng, HTX nuôi trồng thủy sản, HTX chợ, HTX thủ công mỹ nghệ, HTX khai thác đá, HTX thanh niên, HTX tin học; HTX lâm nghiệp bền vững, HTX ứng dụng công nghệ...

Giai đoạn 2020 - 2025, hệ thống Liên minh HTX thành phố đã được khen thưởng với các hình thức, danh hiệu như: Cờ thi đua của Liên minh HTX Việt Nam cho 2 tập thể; Cờ thi đua của UBND thành phố cho 15 tập thể; Bằng khen của BCH Liên minh HTX Việt Nam cho 34 tập thể và 13 cá nhân; Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển HTX" cho 26 cá nhân; 4 đơn vị được Vinh danh HTX tiêu biểu và giải thưởng Ngôi sao HTX "CoopStar Awards"; 3 sản phẩm được vinh danh sản phẩm tiêu biểu của HTX và giải thưởng Mai An Tiêm...

Tại hội nghị, Liên minh HTX đã tuyên dương 17 tập thể và 14 cá nhân là những điển hình tiên tiến Liên minh HTX thành phố giai đoạn 2020 - 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời, thông qua danh sách đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước hệ thống Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V.

Dịp này, Liên minh HTX cũng tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của các HTX.