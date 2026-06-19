Không gian đọc thiếu nhi cuốn hút trẻ ngày hè

Không gian đọc dành riêng cho thiếu nhi bên trong Thư viện TP. Huế

Mới đầu hè nhưng không gian đọc dành cho thiếu nhi ở Thư viện TP. Huế trên đường Lê Quý Đôn (phường Thuận Hóa) đã trở thành điểm đến được lựa chọn của rất nhiều em học sinh.

Ngồi cạnh bên hai con gái đang chăm chú đọc sách, chị Nguyễn Thu Thảo (phường Vỹ Dạ) tỏ ra hài lòng vì con thích thú không gian này. Gần 3 năm qua, cứ đến hè chị lại sắp xếp thời gian, tranh thủ đưa con đi thư viện mỗi khi có thể. Là giáo viên, chị Thảo cho rằng việc đưa con đến thư viện, tạo thói quen đọc sách là điều khá quan trọng. Đặc biệt hơn, khi thư viện còn có không gian đọc riêng dành cho thiếu nhi, nơi những cuốn sách đã được chọn lựa kỹ càng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu kiến thức, phù hợp với lứa tuổi.

“Việc đọc sách giải trí ở thư viện không chỉ là hình thức giải trí mà còn cung cấp kiến thức. Các con vừa cảm thấy vui, vừa biết thêm nhiều điều lý thú mà sách vở mang lại”, chị Thảo chia sẻ và cho biết luôn ủng hộ con đọc sách theo sở thích, ở nhiều lĩnh vực, đề tài khác nhau.

Cùng suy nghĩ với chị Thảo, chị Nguyễn Như Quỳnh (phường Thuận Hóa) cũng tranh thủ đưa con đến thư viện ít nhất 2 buổi trong tuần vào dịp hè. Thông qua việc sách, chị Quỳnh hy vọng con mở rộng vốn từ, hiểu biết thêm về cuộc sống. “Đó còn là cách tạo thói quen, gieo mầm yêu đọc và cũng là cách kéo con ra khỏi các thiết bị điện tử, điện thoại”, chị Quỳnh tâm sự.

Bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện TP. Huế cho hay, những năm qua đơn vị luôn đổi mới các hoạt động dành cho thiếu nhi, tạo điều kiện thuận lợi để các em không chỉ được giao lưu, trải nghiệm và học hỏi kiến thức qua việc đọc sách, mà còn giúp các em phát triển những kỹ năng sống cần thiết, hoàn thiện bản thân.

Ngoài các phòng đọc người lớn, Thư viện đầu tư phòng đọc thiếu nhi bằng cách tăng cường trang thiết bị vật chất, đóng giá, tủ sách phù hợp với lứa tuổi. Ngoài ra tạo không gian mở tại tầng 1 một cách thoáng mát, thoải mái với các góc đọc sách, vui chơi, góc vẽ tranh theo sách, góc cờ tướng, cờ vua, phòng chiếu phim 3D...

Hiện nay Thư viện TP. Huế đang sở hữu hơn 25.000 sách thuộc nhiều lĩnh vực như truyện cổ tích, truyện tranh lịch sử, truyện gương người tốt việc tốt, truyện giáo dục nhân cách, sách văn học, khoa học vui, khoa học viễn tưởng, sách tham khảo có nội dung bổ trợ cho chương trình dạy và học trong nhà trường, sách Tiếng Anh… Với sự phong phú đó, Thư viện dần tạo nên thương hiệu điểm đến cuốn hút trong ngày hè đối với nhiều em nhỏ cũng như phụ huynh.

“Số lượng bạn đọc thiếu nhi đến với Thư viện dịp hè tăng nhiều hơn gấp 3 - 4 lần so với thời gian trong năm”, bà Oanh cho hay. Đơn vị luôn tạo điều kiện tối đa để phục vụ các em nhỏ như cấp miễn phí, giảm thiểu các thủ tục làm thẻ, mở cửa phục vụ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần với hình thức phục vụ đọc tại chỗ và mượn sách về nhà.