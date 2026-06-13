  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 09/08/2026 17:42

Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo:

Chuỗi hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam-LàoHiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam-LàoKỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào

 Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Đồng chí Saysomphone Phomvihane; sinh ngày 12/12/1956; Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã từ trần ngày 8/8/2026, hưởng thọ 70 tuổi.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane là một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; người có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp Cách mạng Lào, cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào. Đồng chí là nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đất nước Lào và quan hệ Việt Nam-Lào.

Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10-11/8/2026.

Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định; không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

https://nhandan.vn/thong-cao-dac-biet-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-cong-san-viet-nam-post980747.html

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 Từ khóa:
thông cáo đặc biệtBan Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt NamViệt Nam-Lào
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa hợp tác pháp luật, tư pháp Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, thực chất

Chuyến thăm luân phiên Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Lào và Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7 có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố hợp tác pháp luật, tư pháp giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đưa hợp tác pháp luật, tư pháp Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, thực chất
Đêm nghệ thuật đặc biệt về tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Tối 9/1, tại Sân vận động Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane, diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt-Lào: Bản trường ca hữu nghị” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa và Du lịch Lào cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức.

Đêm nghệ thuật đặc biệt về tình hữu nghị Việt Nam - Lào
Đưa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào lên tầm cao mới

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA-45 của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp.

Đưa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào lên tầm cao mới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top