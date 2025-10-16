Ra mắt Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khối UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hội Cựu chiến binh khối UBND được thành lập theo Quyết định ngày 29/8/2025 trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức hội. Toàn Hội hiện có 20 tổ chức cơ sở, 29 chi hội với 325 hội viên, đa số là đảng viên đang công tác tại nhiều lĩnh vực của thành phố.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, các cấp Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công tác, tích cực tham gia xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. 100% hội viên tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị. Hội cũng phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, văn nghệ, hội trại và thăm hỏi gia đình chính sách. 3 nhà đồng đội được vận động xây dựng trị giá 180 triệu đồng góp phần hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

Đại hội đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong công tác và đời sống. Hội phấn đấu 100% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu; mỗi tổ chức cơ sở có ít nhất một hoạt động thiết thực mỗi năm; từ 20-30% tổ chức hội và hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và thông qua nghị quyết, thể hiện quyết tâm đoàn kết, trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ UBND TP. Huế trong giai đoạn mới.