Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong công tác và đời sống

HNN.VN - Sáng 29/11, Hội Cựu chiến binh khối UBND TP.Huế tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, phát triển, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố”.

Luôn xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”Hướng về xây dựng tổ chức chi hội vững mạnh toàn diệnThành lập Hội Cựu chiến binh khối UBND TP. Huế

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khối UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030  

Hội Cựu chiến binh khối UBND được thành lập theo Quyết định ngày 29/8/2025 trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức hội. Toàn Hội hiện có 20 tổ chức cơ sở, 29 chi hội với 325 hội viên, đa số là đảng viên đang công tác tại nhiều lĩnh vực của thành phố.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, các cấp Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công tác, tích cực tham gia xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. 100% hội viên tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị. Hội cũng phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, văn nghệ, hội trại và thăm hỏi gia đình chính sách. 3 nhà đồng đội được vận động xây dựng trị giá 180 triệu đồng góp phần hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

Đại hội đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong công tác và đời sống. Hội phấn đấu 100% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu; mỗi tổ chức cơ sở có ít nhất một hoạt động thiết thực mỗi năm; từ 20-30% tổ chức hội và hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và thông qua nghị quyết, thể hiện quyết tâm đoàn kết, trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ UBND TP. Huế trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Bạch Châu
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ TRẤN SỊA:
Tiên phong trong xây dựng nông thôn mới

Ngay từ khi có Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế Sáng - Xanh - Sạch, không rác thải” và thực hiện Đề án “Chủ nhật Xanh”, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Sịa xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng nông thôn mới và thị trấn Sịa văn minh, sạch đẹp.

Tiên phong trong xây dựng nông thôn mới
Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Cựu chiến binh

Chiều 14/8, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh khai giảng lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị , nâng cao nghiệp vụ cho 183 cán bộ, lãnh đạo quản lý Hội Cựu chiến binh trong toàn tỉnh.

Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Cựu chiến binh
Nêu gương trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", Hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh nêu gương sáng trong các hoạt động, phong trào của địa phương; trong đó, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM)...

Nêu gương trong xây dựng nông thôn mới
Xây dựng tổ chức Hội mạnh về mọi mặt

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thừa Thiên Huế đã vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội mạnh về mọi mặt.

Xây dựng tổ chức Hội mạnh về mọi mặt

