Trả lại tên cho những người nằm lại

Lãnh đạo thành phố đưa các anh hùng liệt sĩ tìm kiếm ở Lào về nước, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

Áp lực lớn từ những con số

Theo thống kê mới nhất, toàn thành phố có 61 nghĩa trang liệt sĩ, hiện có 17.194 phần mộ liệt sĩ có hài cốt đang được quản lý. Trong đó, chỉ có 1.181 mộ có đầy đủ thông tin, 3.783 mộ có một phần thông tin, còn lại 12.230 mộ chưa có thông tin. Như vậy, tổng số mộ cần thực hiện xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN là 16.013/17.194 phần mộ, chiếm 93,13%.

Những con số ấy không chỉ phản ánh khối lượng công việc khổng lồ, mà còn là nỗi day dứt kéo dài của hàng nghìn gia đình thân nhân liệt sĩ, khi vẫn còn quá nhiều người con của Tổ quốc chưa được gọi đúng tên. Việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị cấp bách, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân, gia đình liệt sĩ và toàn xã hội.

Hoạt động khảo sát, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN nằm trong lộ trình triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động đầu tháng 4/2026, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chiến dịch được triển khai khẩn trương trên toàn quốc, hướng đến việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ một cách khoa học, chính xác và đồng bộ.

Công tác kiểm đếm phục vụ lấy mẫu ADN tìm danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế

Đại tá Trương Viết Hải, TUV, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố cho biết: “Để hoàn thành kế hoạch khảo sát thực trạng mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang theo đúng tiến độ, Bộ CHQS thành phố đã tham mưu thành lập Tổ công tác khảo sát gồm 95 đồng chí, do một lãnh đạo Bộ CHQS làm tổ trưởng. Chúng tôi giao nhiệm vụ cho Tổ công tác phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ một cách quyết liệt, với quyết tâm nhanh, chính xác, không bỏ sót một phần mộ nào”.

Lặng thầm chạy đua với thời gian

Những ngày cuối tháng 3 vừa qua, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo 515 phối hợp với các ngành chức năng, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội và cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường An Cựu tiến hành khảo sát thực trạng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế (thuộc phường An Cựu). Đây là nghĩa trang lớn, nơi an nghỉ của hơn 2.300 Anh hùng liệt sĩ trên mọi miền Tổ quốc.

Công tác lấy mẫu ADN phục vụ việc tìm kiếm tên tuổi cho các liệt sĩ

Công tác khảo sát gặp nhiều khó khăn: Số lượng mộ lớn, đòi hỏi tỉ mỉ và chính xác, thời tiết nắng nóng gay gắt. Với trách nhiệm thiêng liêng được giao, các thành viên Tổ công tác và lực lượng phối hợp đã nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS thành phố, thành viên Tổ công tác chia sẻ: “Xác định nhiệm vụ khảo sát, kiểm đếm mộ liệt sĩ phục vụ lấy mẫu giám định ADN là nhiệm vụ cao cả và gấp rút, nên anh em phải chạy đua với thời gian. Chúng tôi làm liên tục, không nghỉ ngơi. Sau khi kiểm đếm, rà soát, thống kê, riêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế hiện có 1.529 phần mộ cần lấy mẫu giám định ADN”.

Thiếu tá Hoàng Thị Hạnh Phúc, nhân viên Ban Chính sách, Bộ CHQS thành phố thông tin: “Quá trình khảo sát gặp nhiều khó khăn do số lượng nghĩa trang nhiều, áp lực về thời gian lớn, đặc biệt công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ phần mộ chưa khoa học, dẫn đến Tổ công tác phải kiểm đếm từng phần mộ một. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình, tranh thủ từng chút thời gian để hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, chính xác nhất, phục vụ công tác lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới”.

Đoàn công tác tìm hiểu vị trí chôn cất phục vụ việc lấy mẫu ADN tìm danh tính Liệt sĩ

Nhiệm vụ nhân văn và cấp bách

Hành trình khảo sát, kiểm đếm và giám định ADN không chỉ là khoa học, mà còn là hành trình nhân văn, trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Sau những ngày lao động miệt mài giữa nắng nóng và hồ sơ thiếu đồng bộ, từng phần mộ được xác minh, từng sinh phẩm được lấy mẫu đều mang theo trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Mỗi kết quả giám định ADN thành công là một phần mộ trở về với tên tuổi, một nỗi đau của gia đình được xoa dịu, và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc được tiếp nối trọn vẹn. Công tác này không chỉ đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, mà còn là minh chứng cho tình cảm, lòng biết ơn của cả xã hội đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Với sự phối hợp quyết liệt của các cơ quan, địa phương, lực lượng vũ trang, công tác khảo sát, lấy mẫu và giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ hứa hẹn sẽ hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa từng phần mộ trở về với tên tuổi của các anh, các chị...