  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 05/02/2026 15:15

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, sáng 5/2, tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Tăng cường tin cậy chính trị, củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-CampuchiaThúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mớiĐêm nghệ thuật đặc biệt về tình hữu nghị Việt Nam - LàoHiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam-Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Phú Thọ và tỉnh Bò Kẹo - Ảnh: TTXVN 

Cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Lào.

Các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về việc thành lập Trường Đại học Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Biên bản bàn giao bộ sách dạy tiếng Việt và bộ sản phẩm của Đề án "Đưa nội dung các sản phẩm của công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam vào giảng dạy tại các trường học hai nước; Chương trình hợp tác năm 2026 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và tỉnh Luang Namtha; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và tỉnh Bokeo; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và tỉnh Luang Prabang. 

Việc hai bên thống nhất làm sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” đã tạo khuôn khổ định hướng mới, đưa hợp tác bước sang giai đoạn phát triển sâu hơn, gắn chặt hơn giữa tầm nhìn chính trị và lợi ích phát triển. Hợp tác song phương đã chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng hiệu quả thực chất và kết quả cụ thể. Các cơ chế điều phối hợp tác liên ngành được duy trì thường xuyên, giúp kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các thỏa thuận cấp cao và chương trình hợp tác lớn.

Được thực hiện ngay trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới của lãnh đạo cấp cao cả hai Đảng, hai nước, chuyến thăm mang ý nghĩa định hướng đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm chính trị việc gắn kết tầm nhìn chiến lược với chương trình hành động cụ thể, gắn khát vọng phát triển với hiệu quả thực tiễn. Đây sẽ là nền tảng chính trị vững chắc để đưa quan hệ Việt Nam – Lào tiếp tục đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả và tính bền vững, tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ đặc biệt, cũng như niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hai nước.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
Tổng Bí thưTô Lâmchứng kiếnViệt NamLào
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia là tài sản chiến lược vô giá

Nhà nghiên cứu Thong Mengdavid nêu rõ mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là tài sản chiến lược vô giá cho tương lai; đồng thời tin tưởng tình hữu nghị giữa hai dân tộc sẽ càng khăng khít hơn trong thời gian tới.

Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia là tài sản chiến lược vô giá
Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chiều 4/2, tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Tăng cường tin cậy chính trị, củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia và nhận lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chủ trì cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào, tại Campuchia vào ngày 6/2.

Tăng cường tin cậy chính trị, củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia
Lãnh đạo thành phố Huế tiếp đoàn công tác tỉnh Champasak chúc Tết cổ truyền

Chiều 4/2, đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đã tiếp xã giao đoàn công tác tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đến thăm, chúc Tết cổ truyền và chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn do đồng chí Somboun Heuangvongsa, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn.

Lãnh đạo thành phố Huế tiếp đoàn công tác tỉnh Champasak chúc Tết cổ truyền
Quan hệ Việt Nam-Lào: Động lực mới cho phát triển bền vững và thịnh vượng chung

Chuyến thăm cấp nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Lào; nhấn mạnh quyết tâm chính trị sâu sắc giữa hai nước, đồng thời mở ra cơ hội cho hợp tác thực chất và bền vững trên nhiều lĩnh vực chiến lược.

Quan hệ Việt Nam-Lào Động lực mới cho phát triển bền vững và thịnh vượng chung

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top