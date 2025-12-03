Đêm nghệ thuật đặc biệt về tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Màn pháo hoa tại chương trình mang đến cho khán giả sự phấn khích thăng hoa tột độ. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Chương trình vinh dự có sự tham dự của đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khóa XII, Chủ tịch nước Lào; đồng chí Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ Lào; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII và lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Lào.

Về phía Việt Nam, có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và đông đảo cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào dự chương trình. (Ảnh: DUY TOÀN)

Với quy mô đặc biệt lớn, chương trình đã thu hút gần 2 vạn khán giả là người dân thủ đô Vientiane và cộng đồng người Việt Nam tại Lào, tạo nên một đêm nghệ thuật đầy cảm xúc về tình hữu nghị giữa hai nước. Đây là sự kiện văn hóa-chính trị trọng đại, được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh tầm vóc lớn lao của quan hệ song phương Việt Nam-Lào là mối tình thủy chung, trong sáng hiếm có trên thế giới, được tôi luyện qua thử thách của lịch sử và không ngừng đơm hoa kết trái.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, bên cạnh việc tôn vinh những thành tựu vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã đạt được thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật, Chương trình còn là “dấu mốc mới” tô đậm thêm sự gắn kết, tin cậy, chí tình, chí nghĩa giữa những người đồng chí, anh em, đồng thời cũng là thông điệp khẳng định niềm tin sắt son vào con đường phát triển phồn vinh của đất nước Lào; nhấn mạnh văn hóa sẽ tiếp tục là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia.

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Lào Suansavanh Viyaketh bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc trước món quà tinh thần to lớn mà phía Việt Nam trao tặng; khẳng định sự kiện là minh chứng sống động cho sự gắn kết chiến lược giữa hai nền văn hóa.

Theo bà Suansavanh Viyaketh, quy mô hoành tráng và công phu của chương trình không chỉ phản ánh tầm vóc của mối quan hệ Việt Nam-Lào, mà còn cho thấy sự trân trọng mà Việt Nam dành cho Lào, đặc biệt là vào những dịp diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước Lào.

Chương trình nghệ thuật được chia thành 3 phần với mạch cảm xúc tuôn chảy liền mạch. Trong đó phần 1: "Trường Sơn - Mạch nguồn đoàn kết" là những thước phim lịch sử bằng âm nhạc, tái hiện hào khí những năm tháng kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi giữa quân và dân hai nước; phần 2: "Sắc hương Chăm-pa - Sen vàng" đưa khán giả lạc vào miền văn hóa di sản, tôn vinh vẻ đẹp của đất nước triệu voi và non sông gấm vóc Việt Nam; phần 3: "Chung một tương lai" là sự bùng nổ của âm nhạc hiện đại, trẻ trung, thể hiện khát vọng vươn mình của hai đất nước trong kỷ nguyên mới.

Với quy mô lớn và được dàn dựng công phu, hiện đại, chương trình đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm thăng hoa trong không gian nghệ thuật đỉnh cao do các nghệ sĩ hàng đầu hai nước biểu diễn.

Bằng sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại, thông qua chương trình, các nghệ sĩ Việt Nam và Lào đã một lần nữa gửi đi thông điệp khẳng định: Dù thế giới có đổi thay thì tình cảm anh em Việt-Lào vẫn luôn là một "bản trường ca" bất tận, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

