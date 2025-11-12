Nga khẳng định không để xảy ra chạy đua vũ khí hạt nhân mới

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tại cuộc họp ở Sochi, Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trả lời hãng tin RIA Novosti của Nga, ông Shoigu cho biết Nga ghi nhận các tuyên bố của một số quan chức Mỹ về khả năng nối lại thử nghiệm hạt nhân, cũng như những nỗ lực gần đây của châu Âu nhằm củng cố năng lực quốc phòng. Ông nhấn mạnh: “Nga sẽ không bao giờ cho phép một cuộc chạy đua mới xảy ra, bất kể ý muốn của các nước khác”, đồng thời khẳng định Nga sẽ tiếp tục làm mọi việc để bảo đảm ổn định chiến lược.

Lưu ý rằng cả Nga và Mỹ đều có trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu, Thư ký Hội đồng an ninh Liên bang Nga kêu gọi Mỹ thực hiện đầy đủ các cam kết về cấm thử hạt nhân và tham gia đối thoại mang tính xây dựng để giảm rủi ro hạt nhân. Bên cạnh đó, quan chức này của Nga cũng bày tỏ lo ngại về việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh triển khai các kế hoạch đầu tư quốc phòng nhằm củng cố năng lực của khối, cho rằng điều này chỉ làm gia tăng căng thẳng.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nêu rõ Nga sẽ có biện pháp đối ứng nếu Mỹ bỏ lệnh cấm thử hạt nhân. Ngoài ra, ông Peskov khẳng định Tổng thống Vladimir Putin hôm 5/11 đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thu thập, phân tích thông tin bổ sung và “đề xuất các phương án phối hợp về khả năng bắt đầu chuẩn bị thử nghiệm vũ khí hạt nhân”.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin không giao nhiệm vụ bắt đầu chuẩn bị thử nghiệm, mà “chỉ chỉ đạo các quan chức nghiên cứu tính hợp lý của việc khởi động các bước chuẩn bị” trước các động thái của Mỹ.

Trước đó, ngày 29/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã chỉ đạo Lầu Năm Góc khôi phục ngay lập tức các thử nghiệm hạt nhân. Sau đó, ngày 13/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio làm rõ rằng chỉ đạo này cũng áp dụng đối với các hệ thống phóng, nhưng ông Rubio không xác nhận liệu Mỹ có ý định tiến hành các thử nghiệm hạt nhân toàn diện hay không.