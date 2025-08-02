  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Vụ cháy chung cư ở Hong Kong: Số người thương vong tiếp tục tăng

ClockThứ Năm, 27/11/2025 08:41
Vụ cháy chung cư ở quận Tai Po đã khiến 36 người thiệt mạng, 279 người mất tích và 29 người phải nhập viện, trong đó có 7 người trong tình trạng nguy kịch.

Dòng khách Hồng Kông (Trung Quốc) du lịch châu Á giảm do lo ngại động đấtHong Kong sẽ cấm hút thuốc lá điện tử ở nơi công cộng

 Hiện trường vụ hỏa hoạn tại khu chung cư ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 26/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), tính đến 01 giờ 18 phút ngày 27/11, vụ cháy chung cư ở quận Tai Po đã khiến 36 người thiệt mạng, 279 người mất tích và 29 người phải nhập viện, trong đó có 7 người trong tình trạng nguy kịch.

Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lý Gia Siêu đã công bố thông tin trên trong cuộc họp báo vào sáng sớm ngày 27/11, ông cũng cho biết đám cháy đang dần được kiểm soát nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng cứu hỏa.

Trước cuộc họp báo, ông Lý Gia Siêu cùng với một số quan chức chính quyền đã đến thăm gia đình các nạn nhân thiệt mạng và bị thương ở bệnh viện Prince of Wales.

Cục trưởng Cục An ninh Đặng Bỉnh Cường cho biết trong quá trình chữa cháy, lính cứu hỏa phát hiện trên bức tường các tòa nhà liên quan, lưới bảo vệ và bạt chống thấm sau khi cháy, ngọn lửa lan nhanh hơn so với vật liệu đạt chuẩn.

Ông cho biết lực lượng cảnh sát và lực lượng cứu hỏa sẽ cùng điều tra, bao gồm cả cuộc điều tra hình sự, nguyên nhân vụ cháy và những bất thường được phát hiện.

Lực lượng Cảnh sát và Sở Cứu hỏa đã thành lập đội đặc nhiệm để điều tra vụ việc. Việc kiểm tra vật liệu giàn giáo bên ngoài cũng sẽ được tiến hành để xác định xem chúng có đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy hay không.

Cục trưởng Cục Y tế Lô Sủng Mậu cho biết hầu hết những người bị thương đều bị chấn thương đường hô hấp và cần phải nhập viện tại Khoa Hồi sức tích cực, một số người còn bị bỏng hoặc ngộ độc khí carbon monoxide trong không gian kín. Cơ quan quản lý bệnh viện đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp tại 9 bệnh viện để nỗ lực hết sức cứu chữa và chăm sóc những người bị thương.

Tối 26/11, Cục Giáo dục Hong Kong thông báo do vụ hỏa hoạn và một số tuyến đường bị phong tỏa, ít nhất 11 trường học ở khu vực Tai Po sẽ cho học sinh nghỉ học vào ngày 27/11.

Văn phòng quận Tai Po đã thiết lập 8 nơi tạm trú cho 900 cư dân bị ảnh hưởng và các đội cứu trợ từ tất cả 18 quận của Hong Kong đã được huy động để hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại khu tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po. Lửa cháy đã lan ra 7 trong số 8 tòa nhà của khu tổ hợp chung cư này do gió và giàn giáo bên ngoài bắt lửa và lan sang các căn hộ và tòa nhà khác.

Cơ quan chức năng Hong Kong đã điều động 128 xe cứu hoả, 57 xe cứu thương, gần 800 lính cứu hỏa đến hiện trường. Giới chức đã nâng mức báo động vụ hỏa hoạn tại quận Tai Po lên mức 5 - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo cháy của Hong Kong.

Vụ cháy chung cư thuộc quận Tai Po ở phía Bắc Hong Kong, thuộc khu Tân Giới và gần với thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc đại lục./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: vụ cháy chung cưHong Kongngười thương vongtiếp tục tăng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỳ thủ cờ vua Việt Nam tranh tài tại Hong Kong

Kỳ thủ Võ Hồng Quân, đại diện của đội tuyển Cờ vua Hà Nội, đặt mục tiêu sẽ đạt thành tích cao ở nội dung cờ tiêu chuẩn U2000 (điểm Elo dưới 2000) để giành danh hiệu dự bị kiện tướng FIDE.

Kỳ thủ cờ vua Việt Nam tranh tài tại Hong Kong
Hong Kong sẽ cấm hút thuốc lá điện tử ở nơi công cộng

Từ giữa năm 2026, Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm sử dụng thuốc lá điện tử ở nơi công cộng, quan chức y tế hàng đầu của thành phố này cho biết trong bối cảnh chính quyền đang nỗ lực đẩy mạnh chương trình nghị sự chống thuốc lá.

Hong Kong sẽ cấm hút thuốc lá điện tử ở nơi công cộng
Ấn Độ vượt Hong Kong trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tư thế giới

Các cải cách chính sách và triển vọng tăng trưởng kinh tế tích cực đã khiến Ấn Độ trở thành thị trường được các nhà đầu tư yêu thích trong những năm qua. Và quốc gia Nam Á này cũng vừa tạo thêm một kỳ tích khi lần đầu tiên trong lịch sử, thị trường chứng khoán Ấn Độ đã vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tư trên toàn cầu.

Ấn Độ vượt Hong Kong trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tư thế giới

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top