Vụ cháy chung cư ở Hong Kong: Số người thương vong tiếp tục tăng

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại khu chung cư ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 26/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), tính đến 01 giờ 18 phút ngày 27/11, vụ cháy chung cư ở quận Tai Po đã khiến 36 người thiệt mạng, 279 người mất tích và 29 người phải nhập viện, trong đó có 7 người trong tình trạng nguy kịch.

Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lý Gia Siêu đã công bố thông tin trên trong cuộc họp báo vào sáng sớm ngày 27/11, ông cũng cho biết đám cháy đang dần được kiểm soát nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng cứu hỏa.

Trước cuộc họp báo, ông Lý Gia Siêu cùng với một số quan chức chính quyền đã đến thăm gia đình các nạn nhân thiệt mạng và bị thương ở bệnh viện Prince of Wales.

Cục trưởng Cục An ninh Đặng Bỉnh Cường cho biết trong quá trình chữa cháy, lính cứu hỏa phát hiện trên bức tường các tòa nhà liên quan, lưới bảo vệ và bạt chống thấm sau khi cháy, ngọn lửa lan nhanh hơn so với vật liệu đạt chuẩn.

Ông cho biết lực lượng cảnh sát và lực lượng cứu hỏa sẽ cùng điều tra, bao gồm cả cuộc điều tra hình sự, nguyên nhân vụ cháy và những bất thường được phát hiện.

Lực lượng Cảnh sát và Sở Cứu hỏa đã thành lập đội đặc nhiệm để điều tra vụ việc. Việc kiểm tra vật liệu giàn giáo bên ngoài cũng sẽ được tiến hành để xác định xem chúng có đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy hay không.

Cục trưởng Cục Y tế Lô Sủng Mậu cho biết hầu hết những người bị thương đều bị chấn thương đường hô hấp và cần phải nhập viện tại Khoa Hồi sức tích cực, một số người còn bị bỏng hoặc ngộ độc khí carbon monoxide trong không gian kín. Cơ quan quản lý bệnh viện đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp tại 9 bệnh viện để nỗ lực hết sức cứu chữa và chăm sóc những người bị thương.

Tối 26/11, Cục Giáo dục Hong Kong thông báo do vụ hỏa hoạn và một số tuyến đường bị phong tỏa, ít nhất 11 trường học ở khu vực Tai Po sẽ cho học sinh nghỉ học vào ngày 27/11.

Văn phòng quận Tai Po đã thiết lập 8 nơi tạm trú cho 900 cư dân bị ảnh hưởng và các đội cứu trợ từ tất cả 18 quận của Hong Kong đã được huy động để hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại khu tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po. Lửa cháy đã lan ra 7 trong số 8 tòa nhà của khu tổ hợp chung cư này do gió và giàn giáo bên ngoài bắt lửa và lan sang các căn hộ và tòa nhà khác.

Cơ quan chức năng Hong Kong đã điều động 128 xe cứu hoả, 57 xe cứu thương, gần 800 lính cứu hỏa đến hiện trường. Giới chức đã nâng mức báo động vụ hỏa hoạn tại quận Tai Po lên mức 5 - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo cháy của Hong Kong.

Vụ cháy chung cư thuộc quận Tai Po ở phía Bắc Hong Kong, thuộc khu Tân Giới và gần với thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc đại lục./.