Công bố kết quả điều tra ban đầu vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Vụ cháy quần thể chung cư ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc).

Các điều tra viên phát hiện vật liệu xốp có khả năng bắt lửa cao đã được sử dụng để che chắn các cửa sổ thang máy ở mỗi tầng. Chính lớp vật liệu này khiến ngọn lửa lan rộng nhanh chóng ở bên trong các tòa nhà và cháy lan vào các căn hộ thông qua hành lang. Ngoài ra, giới chức điều tra cũng xác nhận vào tối 26/11 rằng lưới che và tấm chắn được sử dụng bên ngoài tòa nhà "không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy".

Vụ việc đã dẫn đến việc bắt giữ 3 người - gồm 2 giám đốc và một nhà tư vấn của nhà thầu chịu trách nhiệm cải tạo các tòa nhà - với cáo buộc tình nghi ngộ sát. Cả 3 người này bị cáo buộc sử dụng vật liệu không đảm bảo cho giàn giáo và bịt kín các cửa sổ bằng xốp, dẫn đến thảm kịch.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vai trò và trách nhiệm của những người liên quan khác, cũng như kiểm tra quy trình cấp phép và giám sát vật liệu xây dựng trong dự án cải tạo này.

Phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc) dẫn thông báo mới nhất của lực lượng cứu hỏa cho biết công tác chữa cháy tại khu tổ hợp Wang Fuk Court cơ bản đã hoàn tất và lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm, rà soát từng căn hộ trong các tòa nhà cao tầng để tìm kiếm những người đang mất liên lạc.

Tính đến 11 giờ sáng nay theo giờ địa phương, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở quận Tai Po đã tăng lên 94 người. Trong khi đó, có 76 người bị thương, gồm cả 11 lính cứu hỏa.

Phó Giám đốc Sở cứu hỏa Wong Ka Wing cho biết hầu hết các nạn nhân được tìm thấy trong 2 tòa nhà cao tầng thuộc khu phức hợp gồm 8 tòa tháp.

Tổng Lãnh sự quán Philippines tại Hong Kong thông báo có một công dân nước này bị thương và một người giúp việc chưa liên lạc được. Tổng Lãnh sự quán Philippines đang phối hợp với Lực lượng Cảnh sát, Sở Lao động và Sở Nội vụ Hong Kong để thực hiện công tác bảo hộ công dân.

Tính đến sáng 28/11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong chưa ghi nhận thông tin về nạn nhân là người Việt trong vụ cháy chung cư ở quận Tai Po.

Theo Phó Giám đốc Sở cứu hỏa Wong Ka Wing, lính cứu hỏa đã tìm thấy những cư dân còn sống trong một số tòa nhà. Ông giải thích lý do khiến lực lượng này mất nhiều thời gian xử lý hơn dự kiến là do diện tích đám cháy quá lớn và nhiều nơi bị cháy lại sau khi đã được xử lý ban đầu. Lực lượng cứu hộ đã phải vật lộn với sức nóng dữ dội từ ngọn lửa, khói dày đặc bốc lên, giàn giáo đổ sập và các mảnh vỡ để cố gắng tiếp cận những cư dân bị mắc kẹt.

Trong khi đó, các tình nguyện viên từ Hiệp hội Tâm lý học Hong Kong đang nỗ lực hỗ trợ những cư dân được cứu ra ngoài. Nhiều hoạt động thiện nguyện khác cũng đang được đẩy mạnh như lập các gian hàng cung cấp nhu yếu phẩm như thực phẩm, quần áo và đồ dùng vệ sinh… ở gần tổ hợp Wang Fuk Court và các điểm tạm trú để hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng. Có những gia đình sẵn sàng hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho các nạn nhân.