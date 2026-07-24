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ClockThứ Sáu, 24/07/2026 11:58
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Không chỉ là món ăn, Bingsu đang trở thành một phần của trải nghiệm khách hàng

HNN.VN - Từ món tráng miệng phong cách Hàn Quốc, Bingsu đang dần trở thành điểm nhấn trong thực đơn của nhiều quán cà phê và trà sữa. Lớp tuyết mịn, hình thức bắt mắt và khả năng kết hợp nhiều loại topping giúp món ăn vừa tạo trải nghiệm mới cho khách hàng, vừa mở thêm cơ hội gia tăng giá trị cho quán.
 Bingsu trái cây tại quán cà phê

Bingsu bắt nhịp xu hướng check-in của khách hàng trẻ

Khách hàng trẻ hiện nay không chỉ quan tâm đến hương vị mà còn chú trọng hình thức món ăn. Trước khi thưởng thức, nhiều người có thói quen chụp ảnh, quay video và chia sẻ trải nghiệm tại quán lên mạng xã hội.

Bingsu đáp ứng tốt nhu cầu này nhờ lớp tuyết trắng mịn, topping nhiều màu sắc và cách trình bày nổi bật. Chủ quán có thể linh hoạt kết hợp trái cây, matcha, chocolate, trân châu hoặc kem viên để tạo ra nhiều phiên bản khác nhau.

Khả năng trang trí linh hoạt cũng giúp món ăn phù hợp với nhiều phong cách quán. Không gian trẻ trung có thể lựa chọn cách trình bày rực rỡ, trong khi các quán theo hướng tối giản có thể ưu tiên màu sắc hài hòa và bố cục tinh tế hơn.

Một phần Bingsu được trình bày chỉn chu không chỉ tạo cảm giác ngon miệng mà còn có thể trở thành điểm nhấn trong trải nghiệm của khách hàng tại quán.

 
Bingsu bắt nhịp xu hướng check-in của khách hàng trẻ 

Bingsu tạo hiệu ứng truyền thông tự nhiên trên mạng xã hội

Khi khách hàng đăng hình ảnh hoặc video Bingsu lên TikTok, Facebook và Instagram, món ăn có thể tiếp cận thêm nhiều khách hàng tiềm năng.

Những nội dung do thực khách chia sẻ thường tạo cảm giác chân thực hơn quảng cáo trực tiếp. Người xem có thể quan sát hình thức, khẩu phần và trải nghiệm thực tế trước khi quyết định tìm hiểu về quán.

Nếu món ăn được trình bày đẹp và có dấu ấn riêng, mỗi lượt đăng tải đều có thể góp phần đưa tên quán đến gần hơn với người dùng. Sự xuất hiện lặp lại của những phần Bingsu bắt mắt cũng dễ tạo cảm giác tò mò và thúc đẩy nhu cầu trải nghiệm.

Vì vậy, Bingsu không chỉ là món tráng miệng mà còn có thể trở thành chất liệu truyền thông tự nhiên, hỗ trợ quán tăng độ nhận diện trên mạng xã hội.

 Khách hàng check-in với món Bingsu tại quán

Bingsu gia tăng giá trị cho quán cà phê và trà sữa

Không chỉ giúp thực đơn thêm đa dạng, Bingsu còn mở ra cơ hội gia tăng doanh thu cho quán. Từ phần nhỏ dành cho một người đến khẩu phần lớn cho nhóm bạn, chủ quán có thể linh hoạt xây dựng sản phẩm theo nhiều mức giá và nhu cầu khác nhau.

Bingsu cũng là món dễ kết hợp cùng cà phê, trà sữa hoặc đồ ăn nhẹ. Khi khách hàng gọi một phần dùng chung và thêm đồ uống, giá trị đơn hàng có thể tăng lên tự nhiên mà không tạo cảm giác bán thêm gượng ép.

Bên cạnh đó, quán có thể phát triển Bingsu theo mùa, theo combo hoặc theo chương trình ưu đãi. Những phiên bản mới như dâu tây, xoài, sầu riêng hay matcha giúp quán tạo thêm lý do để khách hàng quay lại, đồng thời có thêm sản phẩm nổi bật để truyền thông trong từng thời điểm.

Duy trì chất lượng Bingsu với máy làm kem tuyết NEWCOOL

Hình thức có thể khiến khách hàng chú ý, nhưng lớp tuyết mịn, tơi và lâu tan mới là yếu tố quyết định trải nghiệm khi thưởng thức.

Nếu tuyết quá thô, dễ vón cục hoặc nhanh chảy nước, món ăn sẽ khó giữ được hình thức đẹp và hương vị cũng kém hài hòa hơn khi kết hợp cùng sốt và topping.

Sử dụng máy làm kem tuyết [1] chuyên dụng giúp quán chủ động chế biến ngay tại quầy, rút ngắn thời gian chuẩn bị và duy trì chất lượng đồng đều giữa các phần phục vụ. Quy trình ổn định cũng giúp nhân viên dễ định lượng, phối hợp topping và đáp ứng nhanh hơn trong giờ cao điểm.

 Máy làm kem tuyết cho quán cà phê và trà sữa của NEWCOOL

Khi lựa chọn thiết bị, chủ quán nên cân nhắc sản lượng dự kiến, diện tích quầy, tần suất sử dụng và khả năng vệ sinh.

Quán mới bổ sung Bingsu có thể ưu tiên dòng máy nhỏ gọn, dễ vận hành. Với cửa hàng đông khách hoặc mô hình chuỗi, công suất và khả năng hoạt động ổn định cần được chú trọng hơn.

Điện Lạnh NEWCOOL cung cấp nhiều dòng máy làm kem tuyết phù hợp với các mô hình kinh doanh F&B, từ quán mới triển khai đến cửa hàng có lượng khách lớn. Hệ thống hơn 15 chi nhánh giúp khách hàng thuận tiện tìm hiểu sản phẩm và tiếp cận hỗ trợ tại nhiều khu vực.

Bingsu được chế biến bằng máy làm kem tuyết NEWCOOL 

Nếu cần tư vấn lựa chọn thiết bị phù hợp với công suất và quy mô vận hành, chủ quán có thể liên hệ Điện Lạnh NEWCOOL để được hỗ trợ và xây dựng phương án đầu tư hiệu quả.

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Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Tân Thái Sơn

Website: https://dienlanhnewcool.com/https://dienlanhnewcool.com/ 

Email: kinhdoanh@dienmaynewsun.com 
 Từ khóa:
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