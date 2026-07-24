Khi vỉa hè trở thành không gian nghệ thuật

Những tác phẩm ảnh nghệ thuật được trưng bày trên những mảng tường dọc vỉa hè đường Lê Lợi.

Dưới tán những bóng cây râm mát, gần 30 tác phẩm ảnh nghệ thuật của 3 nhiếp ảnh gia người Pháp Daniel Roussel, Gilbert Bertrand và Lily Franey được treo trên những mảng tường màu vàng dọc theo con đường tuyệt đẹp giữa lòng đô thị Huế. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện sinh động về đời sống, con người và những biến chuyển của lịch sử được các nhiếp ảnh gia ghi lại từ thập niên 1970 đến đầu thập niên 1990.

Khác với những triển lãm được đặt trong không gian sang trọng, những tác phẩm được trưng bày trong không gian vỉa hè của thành phố tạo nên sự mới lạ trong cách tổ chức và tiếp cận công chúng. Nhiều người cho rằng, không gian đô thị Huế vốn xanh - sạch - đẹp, vì thế việc đưa các tác phẩm nghệ thuật ra ngoài trời, nơi mọi người có thể chiêm ngắm, là cách làm mới. Đó không chỉ là cách tôn vinh tác phẩm nghệ thuật mà còn thu hút đa dạng người xem.

“Những mảng tường vàng nằm cạnh vỉa hè sạch đẹp vốn đã quen mắt, thì nay những tác phẩm nghệ thuật được bày biện ở đó như tô điểm thêm cho không gian phố thị, nơi có nhiều du khách trong và ngoài nước dạo bộ”, anh Nguyễn Long - một người dân Huế chia sẻ.

Những bức ảnh cũng chạm vào ký ức xa xưa của người xem - những người từng trải qua các giai đoạn được tác giả ghi lại với những biến động, đổi thay của lịch sử. Đó có thể là những bức ảnh ghi lại hành trình tái thiết sau chiến tranh; nhịp sống đời thường hay khát vọng vươn lên… Qua nghệ thuật, người xem như gặp lại chính mình của một thời thông qua những bức ảnh tư liệu lịch sử, ngay trên vỉa hè đường phố.

Triển lãm lần này cũng khiến công chúng nhớ đến những “phố tranh” của nhóm hội họa Zero Studio do họa sĩ Nguyễn Duy Hiền khởi xướng. Cứ đến mùa Festival Huế, cung đường Lê Ngô Cát uốn lượn quanh co dẫn lối lên lăng Vua Tự Đức, đồi Vọng Cảnh, lại trở thành một tuyến phố nghệ thuật với hàng trăm bức tranh của hàng chục tác giả được bày biện. Ở đó, các tác phẩm với nhiều phong cách, về thiên nhiên, về con người, về vẻ đẹp Huế..., đã thật sự tạo cảm hứng cho du khách khi ngang qua tuyến đường. Việc trưng bày tác phẩm nghệ thuật đến với công chúng ngay trên đường phố, theo cách nghĩ của họa sĩ Nguyễn Duy Hiền, không phải là cuộc chơi nghệ thuật hay phương tiện để thể hiện bản thân, mà là cách để họa sĩ giao lưu, đối thoại với công chúng.

Cùng với các không gian đóng, thời gian qua, việc trưng bày nghệ thuật trong không gian mở được thử nghiệm, nhằm lan tỏa nghệ thuật, kết nối cộng đồng, đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Theo họa sĩ Đặng Mậu Tựu, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), việc đưa không gian nghệ thuật xuống phố đã có từ khá lâu và trở thành trào lưu vào những dịp Festival Huế. Những hoạt động trưng bày nghệ thuật như điêu khắc, nhiếp ảnh hay trình diễn… được diễn ra trên vỉa hè, trên đường đi bộ đã tạo nên không khí nghệ thuật sôi động, kết nối cộng đồng.

Và nếu có sự tính toán, quy hoạch cụ thể, việc có những không gian vỉa hè để triển lãm, trưng bày giữa lòng phố thị sẽ tạo nên một điểm nhấn mới lạ trong câu chuyện lan tỏa những giá trị nghệ thuật, đặc biệt với một vùng đất giàu văn hóa, lịch sử như Huế.