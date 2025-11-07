  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 07/11/2025 07:25

Tin cuối cùng về cơn bão số 13, mưa lớn từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng

Dự báo từ ngày 7/11 đến hết ngày 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Học sinh nghỉ học vào sáng 7/11 để phòng tránh ảnh hưởng bão số 13Chủ tịch UBND TP. Huế ra công điện khẩn yêu cầu chủ động ứng phó với bão số 13Trước 15h hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

 Cây cối ngã đổ do gió quật. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 7/11, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13 - Kalmaegi) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào.

Hồi 4 giờ, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39 km/h).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần.

Đây là tin cuối cùng về bão số 13. Trước đó, đêm 6/11, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Mưa lớn từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ nay đến sáng 7/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Từ ngày 7/11 đến hết ngày 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 7/11, ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60mm/3h. Từ đêm 8/11, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có xu hướng giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng cao

Trên biển, ngày và đêm 7/11, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ ngày có gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; đêm gió giảm dần, sóng cao 2,5-3,5m.

Vùng biển từ Nam Đà Nẵng đến Gia Lai ngày có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7- 8, biển động; đêm gió giảm dần, sóng cao 2-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 7/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo chiều tối và đêm 8/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 7/11

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; từ chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; từ chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa vài nơi; từ chiều và đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, sáng và đêm trời lạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-25 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Đà Nẵng sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. phía Bắc gió Đông Nam đến Đông, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa:
bão số 13mưa lớnThanh HóaĐà Nẵng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó bão số 13

Sáng 6/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó với cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) với các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà Triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó bão số 13
Bão số 13 đang mạnh cấp 14, di chuyển nhanh, hướng trực tiếp vào Quy Nhơn (Gia Lai)

Bão số 13 (Kalmaegi) đang mạnh cấp 14, giật cấp 17, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 390km về phía đông đông nam và di chuyển với tốc độ nhanh khoảng 30km/giờ. Dự báo, từ trưa nay, bão ảnh hưởng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, gây gió mạnh, sóng lớn và mưa rất to, người dân tuyệt đối không ra ngoài khi không có việc cần thiết.

Bão số 13 đang mạnh cấp 14, di chuyển nhanh, hướng trực tiếp vào Quy Nhơn Gia Lai

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top