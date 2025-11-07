Tin cuối cùng về cơn bão số 13, mưa lớn từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng

Cây cối ngã đổ do gió quật. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 7/11, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13 - Kalmaegi) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào.

Hồi 4 giờ, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39 km/h).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần.

Đây là tin cuối cùng về bão số 13. Trước đó, đêm 6/11, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Mưa lớn từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ nay đến sáng 7/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Từ ngày 7/11 đến hết ngày 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 7/11, ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60mm/3h. Từ đêm 8/11, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có xu hướng giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng cao

Trên biển, ngày và đêm 7/11, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ ngày có gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; đêm gió giảm dần, sóng cao 2,5-3,5m.

Vùng biển từ Nam Đà Nẵng đến Gia Lai ngày có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7- 8, biển động; đêm gió giảm dần, sóng cao 2-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 7/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo chiều tối và đêm 8/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 7/11

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; từ chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; từ chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa vài nơi; từ chiều và đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, sáng và đêm trời lạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-25 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Đà Nẵng sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. phía Bắc gió Đông Nam đến Đông, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C./.