Nam Đà Nẵng trỗi dậy thành trung tâm mới: Cơ hội vàng cho nhà đầu tư đón đầu kỷ nguyên bứt phá của thành phố sông Hàn

Không gian mới cho kỳ vọng mới

Sau gần 3 thập kỷ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã khẳng định vị thế là đô thị năng động, hiện đại và đáng sống bậc nhất Việt Nam. Trong giai đoạn mới với không gian phát triển mới, hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam thành một đô thị gần 12.000 km - hơn 3 triệu người, thành phố đặt ra khát vọng mới trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam.

Đà Nẵng hướng tới vai trò cực tăng trưởng mới trong không gian đô thị mở rộng. (Ảnh: Tùng Lâm)

Nhắc đến Đà Nẵng hiện nay, du lịch không chỉ là điểm sáng duy nhất, khi khu thương mại tự do đang ráo riết hoàn thiện hạ tầng và kêu gọi đầu tư; trung tâm Tài chính quốc tế sẵn sàng vận hành cuối năm nay; các tòa tháp chọc trời, tổ hợp kinh tế đêm liên tiếp xuất hiện trong kỳ vọng lớn. Trong dòng chảy của những chuyển biến tích cực đó, bất động sản Đà Nẵng đã nhanh chóng bắt nhịp với “spotlight” thuộc về vùng đất phía Nam sông Hàn (các phường Hòa Xuân và Ngũ Hành Sơn).

Từ một bán đảo xanh mướt nằm giữa những dòng sông, nơi này đang mang dáng vóc của “vùng lõi mở rộng”: hạ tầng giao thông kết nối toàn diện, hệ thống tiện ích đồng bộ, cùng sức hút dân cư tăng nhanh.

Phía Nam trở thành tâm điểm tăng trưởng mới của bất động sản Đà Nẵng. (Ảnh: Ánh Dương)

Bên cạnh lợi thế vị trí, cảnh quan, không khó để tin vào tương lai rực rỡ cho khu vực này khi các dự án đô thị quy mô dưới bàn tay của các tập đoàn lớn đang dần hình thành. Nổi bật trong đó là Cora Tower, tổ hợp căn hộ với 2 tòa tháp biểu tượng giữa trung tâm đô thị Sun NeO City.

An cư, làm việc, nghỉ dưỡng giữa “miền xanh” đủ đầy tiện ích

Theo các chuyên gia, không chỉ cần thêm đất cho các khu dân cư mới mà còn cần không gian sống đủ tiện nghi để hấp dẫn đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà đầu tư, người nước ngoài muốn định cư lâu dài, đóng góp cho mục tiêu “hóa rồng” của Đà Nẵng.

Nằm tại vị trí lõi trung tâm của Sun NeO City, dự án Cora Tower được bao quanh bởi mạng lưới hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận tiện tới mọi khu vực trọng điểm của Đà Nẵng. Từ đây, cư dân chỉ mất 10-15 phút đến sân bay, trung tâm thành phố, các bãi biển Mỹ Khê, Non Nước, hay dạnh thắng Ngũ Hành Sơn,…. Trong khu vực, công viên Hyde Park 50ha, sân vân động Hòa Xuân, trung tâm thương mại, hệ thống y tế, trường học,… kết hợp cảnh quan sinh thái ven sông mang lại giá trị sống vượt trội cho bất cứ người dân bản địa hay du khách yêu “thành phố pháo hoa”.

Dự án Cora Tower đón đầu xu hướng dịch chuyển về phía Nam. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Bên trong 2 tòa tháp, Cora Tower mang đến trải nghiệm sống “resort tại gia” với hồ bơi tràn viền trong nhà, khu gym – spa – jjimjilbang chuẩn quốc tế và không gian coworking hiện đại đáp ứng xu hướng sống, làm việc linh hoạt. Khối đế cao thoáng 7m mở rộng hệ tiện ích thương mại, đồng thời kết nối mạch cảnh quan xanh mát và chuỗi dịch vụ tiện nghi. Từ khu vui chơi trẻ em đến lounge cộng đồng, mọi chi tiết đều được thiết kế để cư dân tận hưởng phong cách sống all-in-one văn minh, trọn vẹn.

Môi trường sống hiện đại, tiện nghi và đa tiện ích. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Định hình phong cách sống mới

Từ lâu, cư dân Đà Nẵng quen với lựa chọn “nhà mặt đất”, ưu tiên diện tích hơn tiện nghi. Trong khi đó, một số khu nhà ở, tập thể, chung cư xuống cấp tại trung tâm cũ vẫn đang là nơi sinh sống của nhiều người, dù thiếu chỗ gửi xe, thiếu tiện ích công cộng, hạ tầng cũ kỹ.

Vì vậy để nâng cao chất lượng sống, lớp người trẻ thành đạt không chỉ tới các vùng đô thị mới thoáng rộng, không “kiệt hẻm”, mà còn tìm đến các tòa tháp căn hộ với hệ thống an ninh, tiện nghi, pháp lý minh bạch, chất lượng xây dựng ổn định và cộng đồng văn minh như Cora Tower tại giao điểm vàng trục Nguyễn Phước Lan và đường 29/3, phường Ngũ Hành Sơn.

Với thiết kế hiện đại, tối ưu từng mét vuông, căn hộ tại đây không chỉ mang đến tầm nhìn ngoạn mục và tiện nghi mà còn là hệ sinh thái sống đẳng cấp. Tất cả tạo nên “tổ ấm chuẩn quốc tế”, điều mà nhà đất truyền thống khó đáp ứng.

Các căn hộ được thiết kế với tầm nhìn khoáng đạt. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Không chỉ hút cư dân Đà Nẵng, làn sóng di cư từ Quảng Nam cũ ra gần trung tâm Đà Nẵng cũng đang mở ra nhu cầu lớn về nhà ở. Khi Đà Nẵng mở rộng vùng lõi về phía Nam, khu vực giáp ranh giữa hai địa phương trở thành nơi an cư lý tưởng cho những gia đình mong muốn một tương lai đủ đầy tiện ích, môi trường giáo dục tốt và cơ hội nghề nghiệp thuận lợi. Với vị trí trung tâm mới, kết nối đa hướng, Cora Tower trở thành lựa chọn chiến lược cho không chỉ cư dân Đà Nẵng, lực lượng chuyên gia, nhân lực chất lượng cao mà còn cả hàng nghìn gia đình trẻ xứ Quảng.