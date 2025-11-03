Chủ tịch UBND TP. Huế ra công điện khẩn yêu cầu chủ động ứng phó với bão số 13

Trung đoàn 6 - Bộ CHQS TP. Huế ra quân ứng phó với bão số 13. Ảnh: Quang Đạo

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, lúc 11h ngày 6/11, vị trí tâm bão khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Từ ngày 6/11 đến ngày 7/11 vùng ven biển TP. Huế gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao: 2-4m; vùng biển phía Nam thành phố, khoảng cách gần với tâm bão hơn có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3-5m; nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m.

Trên đất liền từ chiều tối đến đêm 6/11/2025, TP. Huế có gió cấp 6–7, giật cấp 8–9, cần đề phòng dông, lốc gió giật mạnh (thời gian duy trì gió mạnh từ 20h ngày 6/11 đến 10h ngày 7/11).

Từ ngày 6/11 đến ngày 8/11 tại TP. Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt tính từ ngày 6/11 đến ngày 8/11 phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm.

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với với bão, gió mạnh, sạt lở, trượt lở đất, Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc về chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, làm ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động tổ chức theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến tình hình bão, mưa, lũ, sạt lở đất, gió mạnh trên biển; kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, trong phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và rút toàn bộ lực lượng, phương tiện ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình hồ, đập thủy lợi; vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương theo quy định. Chỉ đạo thực hiện thu hoạch, đảm bảo an toàn vùng nuôi trồng thủy hải sản trên vùng đầm phá.

Tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương khắc phục, sửa chữa kịp thời các vị trí bị sạt lở, hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian sớm nhất, nhất là trên các trục giao thông chính, tuyến huyết mạch; hướng dẫn chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn trụ BTS, an ten, cần cẩu tháp, bảng quảng cáo,… nhất là khu vực ven biển và Chân Mây - Lăng Cô.

Ứng phó với bão, mưa lũ; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; rà soát phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, mưa lũ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn.

Tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi, tổ chức hướng dẫn nơi neo đậu an toàn; chỉ đạo các đơn vị hạ thấp độ cao container, cần cẩu các cầu, bến cảng tại cảng Thuận An và cảng Chân Mây để bảo đảm an toàn khi có gió mạnh, sóng lớn.

Tổ chức phân phối hàng hoá hỗ trợ cho các địa phương đảm bảo phân bổ kịp thời, phù hợp với mục đích và đối tượng theo đúng quy định; khẩn trương huy động động lực lượng sơ tán dân, hoàn thành trước 15h ngày 6/11.

Chú ý truyền thông, vận động với vùng thấp trũng nhưng có nhiều sinh viên, cư dân mới, thiếu thông tin và kỹ năng phòng chống bão lũ; phòng tránh tai nạn thương tích trước, trong, sau lũ, bão, tai nạn đuối nước; tuyệt đối không cho các phương tiện cá nhân di chuyển trên sông, hồ, kênh... không đảm bảo an toàn.