Tìm việc thời 4.0

Nhiều lao động truy cập website, mạng xã hội hoặc các nền tảng tuyển dụng trực tuyến để tìm việc làm.

Thay đổi từ những cú nhấp chuột

Những ngày đầu năm 2026, sau khi doanh nghiệp cắt giảm lao động, chị Nguyễn Ngọc Linh (phường Thuận Hóa) rơi vào tình trạng thất nghiệp. Thay vì mang hồ sơ đến từng công ty như trước, chị truy cập website của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế để tìm kiếm thông tin tuyển dụng, đăng ký ứng tuyển và tham gia phỏng vấn trực tuyến. Chị Linh cho biết: “Chỉ sau vài ngày đăng ký trên website, tôi đã nhận được lời mời phỏng vấn từ một số doanh nghiệp. Tôi có nhiều cơ hội lựa chọn hơn và không còn phải mất thời gian đi từng nơi nộp hồ sơ như trước”.

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức kết nối cung - cầu lao động. Bên cạnh các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, website, fanpage và các nền tảng trực tuyến đã trở thành kênh thông tin quan trọng, giúp người lao động và doanh nghiệp kết nối nhanh chóng hơn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, website việc làm của Trung tâm ghi nhận 675.500 lượt truy cập. Trung tâm tiếp nhận 436 lượt người tìm việc và 251 vị trí tuyển dụng thông qua website, mạng xã hội.

Không chỉ thay đổi cách người lao động tìm việc, chuyển đổi số cũng giúp hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã thực hiện 18.682 lượt tư vấn. Việc ứng dụng công nghệ cũng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong tuyển dụng. Thay vì phải đăng thông tin trên nhiều kênh riêng lẻ, doanh nghiệp có thể cập nhật nhu cầu tuyển dụng trên website và hệ thống của Trung tâm để tiếp cận đông đảo người lao động trong thời gian ngắn.

Ông Trần Văn Đăng, quản lý một doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến thực phẩm tại phường An Cựu cho biết, việc tuyển dụng thông qua website và các phiên giao dịch việc làm trực tuyến giúp doanh nghiệp mở rộng phạm vi tuyển dụng và tiếp cận ứng viên nhanh hơn.

Hướng tới thị trường lao động hiện đại

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 chính thức có hiệu lực, trong đó quy định xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động thống nhất, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu, tạo nền tảng để kết nối hiệu quả giữa người lao động, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng dễ dàng thích nghi với cách tìm việc mới. Ông Trần Văn Khải ở phường Vỹ Dạ cho biết, sau khi nghỉ việc tại công ty cũ, ông có nhu cầu tìm việc mới nhưng khá lúng túng khi tiếp cận các kênh tuyển dụng trực tuyến. Từ việc tạo tài khoản, điền thông tin cá nhân, gửi hồ sơ đến tìm kiếm vị trí phù hợp trên điện thoại đều phải nhờ người thân hướng dẫn.

Câu chuyện trên cũng là khó khăn của một bộ phận lao động lớn tuổi khi phương thức tuyển dụng ngày càng dịch chuyển lên môi trường số. Hạn chế về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, tạo và gửi hồ sơ điện tử, tìm kiếm và sàng lọc thông tin tuyển dụng khiến họ có thể bỏ lỡ những cơ hội việc làm phù hợp.

Vì thế, số hóa hoạt động kết nối việc làm cần đi cùng với hỗ trợ kỹ năng số cho người lao động. Đối với lao động lớn tuổi, lao động nông thôn và những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ, bên cạnh việc hướng dẫn sử dụng các nền tảng số vẫn cần duy trì tư vấn trực tiếp để họ không bị thu hẹp cơ hội việc làm.

Theo ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế, thời gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động, nâng cao hiệu quả cổng thông tin việc làm, mở rộng các phiên giao dịch trực tuyến và tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.