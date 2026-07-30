Thu hút khách Hàn Quốc: Không chỉ dừng ở roadshow quảng bá

Hướng dẫn để khách Hàn Quốc trải nghiệm làm các món ẩm thực Huế. Ảnh: Sở Du lịch

Mở “cánh cửa” thị trường

Nhìn vào chuỗi hoạt động xúc tiến văn hóa và du lịch quy mô lớn tại hai thành phố Seoul và Busan (Hàn Quốc) mới đây (ngày 16 - 21/7), có thể thấy du lịch Huế đã có nhiều thay đổi trong cách tiếp cận, xúc tiến quảng bá du lịch. Thay vì chỉ tham gia các hội chợ du lịch hay giới thiệu điểm đến qua các ấn phẩm quảng bá, Huế đã trực tiếp mang những giá trị đặc trưng của mình đến với thị trường mục tiêu.

“Hình thức roadshow tạo ra những trải nghiệm trực quan, sinh động, giúp các đối tác cảm nhận trọn vẹn và dễ dàng hơn… Ngay cả những nguyên liệu ẩm thực cũng được mang theo sang Hàn Quốc để phục vụ các hoạt động mang tính trực tiếp”, ông Trần Đình Minh Đức, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch chia sẻ.

Chuỗi hoạt động ở Hàn Quốc không chỉ hướng đến quảng bá hình ảnh mà còn được thiết kế như diễn đàn kết nối giữa các doanh nghiệp du lịch. Bên cạnh sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Hàn Quốc (KATA), việc kết nối các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí, KOLs, blogger du lịch cùng nhiều tổ chức quốc tế cho thấy, Huế đang tiếp cận trực tiếp những đối tác có khả năng tác động đến sự hình thành các dòng khách quốc tế chọn đến Huế.

Đáng chú ý, thành phố và ngành du lịch Huế còn mở rộng làm việc với các đối tác chiến lược lâu dài. Từ trao đổi với Tập đoàn KX về xúc tiến đầu tư và khả năng mở đường bay thẳng Huế - Incheon đến các cuộc làm việc với chính quyền địa phương, tổ chức xúc tiến du lịch và Ủy ban Điện ảnh Busan, xây dựng mạng lưới liên kết. Đây là bước chuyển từ việc giới thiệu tiềm năng sang chủ động kết nối thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng không gian hợp tác ngay tại thị trường mục tiêu.

Vẫn còn nhiều việc cần làm

Tại buổi làm việc với Hiệp hội Du lịch, các đơn vị lữ hành, khách sạn trên địa bàn thành phố (chiều 27/7), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã nhắc đến sự phối hợp của các đơn vị cùng Sở Du lịch trong việc xây dựng các gói sản phẩm, qua đó góp phần thúc đẩy các đường bay thẳng với Hàn Quốc đến và đi từ sân bay quốc tế Phú Bài. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Huế đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi để mở rộng thị trường khách này, nhưng việc các bên phối hợp để đầu tư, hoàn thiện sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ là điều cần thiết. Đặc biệt, sự phối hợp để mở và duy trì các đường bay hiệu quả là rất quan trọng.

Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc luôn nằm trong nhóm những thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam và khu vực miền Trung. Với Huế, Hàn Quốc được xem là một trong những thị trường quốc tế trọng điểm, thậm chí từng là thị trường dẫn đầu thị phần khách quốc tế đến Huế giai đoạn 2017 - 2019. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, thị trường khách này có giai đoạn “chững lại”, nằm ngoài top 10 khách quốc tế đến Huế. Mặc dù từ tháng 8/2023, Huế đã có chuyến bay đầu tiên kết nối với Seoul được khai thác theo hình thức thuê chuyến (charter), nhưng đường bay ấy chưa thể duy trì và trở thành đường bay thương mại.

Hiện nay, với nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, golf, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm bản địa, Hàn Quốc được thành phố Huế xác định là thị trường trọng điểm cần ưu tiên xúc tiến trong giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành thành phố, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Xanh Việt cho biết, khách du lịch Hàn Quốc khi đến Việt Nam thường quan tâm đến nghỉ dưỡng biển, chơi golf và trải nghiệm ẩm thực địa phương, các loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe, spa. Họ cũng ưu tiên các dịch vụ lưu trú cao cấp, không gian check-in đẹp trên mạng xã hội, và các điểm đến có đường bay thẳng thuận tiện. Vì thế, thành phố và ngành du lịch cần có những giải pháp phù hợp để thu hút dòng khách này.