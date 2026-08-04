Mở rộng cơ hội việc làm ngoài nước

Trang bị kiến thức về văn hóa, sinh hoạt và kỹ năng thích nghi cho NLĐ trước khi sang Nhật Bản làm việc.

Tạo sinh kế từ việc làm ngoài nước

Trở về sau thời gian làm việc tại Hàn Quốc, anh Dương Công Nhật ở TDP Phong Thu 1, phường Phong Điền dùng vốn tích lũy để xây nhà, mua ô tô phục vụ du lịch, vận chuyển hàng hóa và đầu tư dịch vụ karaoke lưu động. Khoản vốn có được trong thời gian làm việc xa quê đã mở thêm hướng sinh kế, giúp anh chủ động phát triển kinh tế gia đình.

Câu chuyện của anh Nhật là minh chứng cho hiệu quả của việc đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ những trường hợp thành công tại địa phương, phường Phong Điền đẩy mạnh tuyên truyền, đưa thông tin tuyển dụng về tận TDP; lồng ghép trong các cuộc họp dân, sinh hoạt đoàn thể, hệ thống truyền thanh cơ sở và nền tảng số. Hoạt động tư vấn tập trung vào lao động trẻ, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự và những người có nhu cầu tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập.

Từ đầu năm đến nay, phường Phong Điền đã đưa 52 NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo ông Trương Minh Phát, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Điền, công tác tuyên truyền được phường đổi mới theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận; tăng đối thoại giữa NLĐ với doanh nghiệp (DN) và những người từng làm việc thành công ở nước ngoài. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa chính quyền, cơ sở đào tạo, DN uy tín và ngân hàng để hỗ trợ NLĐ học nghề, ngoại ngữ, tiếp cận vốn vay và lựa chọn chương trình phù hợp.

Hiệu quả giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho NLĐ cũng thể hiện khá rõ tại xã Chân Mây - Lăng Cô. Theo ông Dương Đăng Trung, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã, địa phương có 33 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đa số lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân từ 25 đến 45 triệu đồng mỗi tháng. Nguồn thu nhập này giúp nhiều gia đình cải thiện đời sống, xây dựng nhà ở, đầu tư sản xuất, tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế địa phương.

Để người dân tiếp cận đúng thị trường, xã Chân Mây - Lăng Cô công khai thông tin tuyển dụng, chi phí, thu nhập và quyền lợi của NLĐ tại các hội nghị tư vấn, trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử và trong các cuộc họp khu dân cư. Đồng thời, rà soát nhu cầu của người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và người dân vùng khó khăn để tư vấn, hỗ trợ vay vốn, hoàn thiện hồ sơ.

Cùng với sự vào cuộc của địa phương, nguồn tín dụng chính sách đang góp phần tháo gỡ trở ngại về chi phí trước khi xuất cảnh. Trong 6 tháng đầu năm, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Huế đã cho 255 lao động vay gần 21 tỷ đồng. Hồ sơ vay vốn được hướng dẫn thông qua chính quyền địa phương, DN, các phiên giao dịch xã và tổ tiết kiệm vay vốn, giúp NLĐ thuận lợi hơn khi tham gia thị trường lao động ngoài nước.

Nâng chất lượng, mở rộng thị trường

Đến cuối tháng 6/2026, thành phố Huế có 1.320 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 55% kế hoạch năm. Nhật Bản tiếp tục là thị trường chủ lực với 983 lao động; các thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và một số nước châu Âu từng bước được mở rộng. Song song với mở rộng thị trường, các DN chú trọng đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo nhu cầu tuyển dụng.

Từ thực tế tuyển chọn, đào tạo lao động, bà Trần Thị Hiền, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và Xây dựng Hải Phong - Chi nhánh Huế cho biết, DN chú trọng chuẩn bị toàn diện cho NLĐ trước khi xuất cảnh. Ngoài ngoại ngữ và kỹ năng nghề, học viên còn được trang bị kiến thức pháp luật, văn hóa nước tiếp nhận, tác phong công nghiệp, kỹ năng quản lý tài chính và phòng tránh vi phạm hợp đồng.

DN ưu tiên những chương trình có việc làm ổn định, môi trường chuyên nghiệp và cơ hội nâng cao tay nghề. Sự chuẩn bị này giúp NLĐ thích nghi tốt hơn, làm việc hiệu quả, tích lũy vốn và kinh nghiệm; đồng thời tạo nền tảng để sau khi hoàn thành hợp đồng trở về có thể tiếp tục làm việc, khởi nghiệp hoặc phát triển sinh kế tại quê nhà.

Theo ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời gian tới, ngành nội vụ sẽ phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu, kết nối DN có uy tín và công khai điều kiện tuyển dụng, chi phí, thu nhập tại từng thị trường. Trọng tâm là hỗ trợ lao động có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận chính sách vay vốn để trang trải chi phí ban đầu; đồng thời phát triển các chương trình có việc làm ổn định, chế độ đãi ngộ tốt, chi phí phù hợp và tăng cường kiểm tra hoạt động tuyển dụng để bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm nay về đẩy mạnh đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gắn với chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài không chỉ hướng đến số lượng mà phải tạo chuyển biến về chất lượng nguồn nhân lực. DN và cơ sở đào tạo cần gắn kết đào tạo nghề, ngoại ngữ theo “đơn đặt hàng” của thị trường, từng bước chuyển từ lao động phổ thông sang lao động có kỹ năng, trình độ chuyên môn. Đồng chí yêu cầu rà soát rõ nhiệm vụ phân cấp cho cấp xã, phường; đồng thời quan tâm kết nối việc làm, hỗ trợ vốn khởi nghiệp để lao động trở về phát huy tay nghề, kinh nghiệm đã tích lũy.