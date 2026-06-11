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ClockThứ Năm, 25/06/2026 06:04

Tìm việc ở tuổi 40

HNN - Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Huế đã nghỉ công tác trước tuổi hoặc thôi việc theo nguyện vọng. Rời môi trường công sở khi vẫn còn sức lao động, nhiều người bắt đầu một hành trình mới: Tìm kiếm việc làm để tiếp tục ổn định cuộc sống.

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Tìm cơ hội mới

Ở tuổi 46, chị T.H.N. ở phường Vỹ Dạ chưa từng nghĩ có ngày mình quay trở lại giảng đường. Hơn 20 năm làm công tác kế toán tại một đơn vị nhà nước, công việc ổn định khiến chị quen với nhịp sống công sở. Khi đơn vị giải thể và chị nghỉ việc theo chế độ, cảm giác hụt hẫng xuất hiện và đầy lo lắng, vì bản thân chưa đến tuổi nhận lương hưu, trong khi con cái còn đi học và cuộc sống gia đình còn nhiều khoản phải lo.

Sau thời gian tìm việc không thuận lợi, chị quyết định đăng ký học cao đẳng dược tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế. Từ một kế toán quen với sổ sách, nay chị trở thành sinh viên trên giảng đường với những bài học hoàn toàn mới. Chị hy vọng sau khi hoàn thành khóa học có thể phụ giúp gia đình kinh doanh quầy thuốc.

Câu chuyện của chị  H.N. cũng là hoàn cảnh chung của nhiều người nghỉ việc trước tuổi hiện nay. Phần lớn họ vẫn còn sức khỏe, kinh nghiệm và nhu cầu lao động, nhưng lại đối mặt với không ít rào cản khi quay trở lại thị trường việc làm.

Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tuyển dụng kế toán, nhân viên văn phòng, kỹ thuật điện, nước hay các vị trí chuyên môn khác. Tuy nhiên, không ít lao động ở độ tuổi 40 - 50 gặp khó khăn khi ứng tuyển. Một số doanh nghiệp ưu tiên lao động trẻ hoặc cho rằng môi trường làm việc có cường độ cao, khó phù hợp với người lớn tuổi hơn. Vì vậy, cánh cửa việc làm đối với nhóm lao động từng làm việc trong khu vực công không phải lúc nào cũng rộng mở như họ kỳ vọng.

Thích nghi để tiếp tục đi tiếp

Không chỉ đối mặt với áp lực tài chính, nhiều người còn phải vượt qua cú sốc tâm lý khi đột ngột rời khỏi môi trường làm việc quen thuộc. Chị Q.N. ở phường Thuận Hóa nghỉ chế độ ở tuổi 45 cho biết, thời gian đầu tôi cảm thấy trống trải vì mất đi nhịp sinh hoạt thường ngày và sự gắn kết với đồng nghiệp. Tự nhiên mình có quá nhiều thời gian nhưng lại không biết làm gì, chị kể.

Thay vì tiếp tục lo lắng, chị lựa chọn học cách bán hàng trực tuyến. Từ việc xây dựng kênh TikTok đến quảng bá các sản phẩm đặc sản địa phương, mọi thứ đều mới mẻ đối với một người từng nhiều năm làm việc trong cơ quan nhà nước. Dù thu nhập chưa cao, công việc mới giúp chị có thêm niềm vui và động lực để bắt nhịp với cuộc sống.

Không ít người khác cũng lựa chọn học nghề để tìm hướng đi mới. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhiều lao động tham gia các khóa đào tạo miễn phí tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế về kỹ thuật pha chế đồ uống, chế biến món ăn hoặc các nghề ngắn hạn khác nhằm tạo sinh kế cho bản thân. Có người mở quầy bán đồ ăn trước nhà, có người kinh doanh trực tuyến, có người chạy xe dịch vụ hoặc nhận làm các công việc tự do. Mỗi người một lựa chọn nhưng đều chung mong muốn tiếp tục lao động thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào khoản trợ cấp nhận được sau khi nghỉ việc.

Dĩ nhiên, hành trình ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đối với những người từng nhiều năm làm việc trong môi trường công sở, việc chuyển sang kinh doanh, dịch vụ hay lao động tự do đòi hỏi sự thay đổi lớn về tư duy và tâm lý. Không ít người phải vượt qua cảm giác mặc cảm, tự ti để thích nghi với công việc mới. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, không ít người cũng tìm thấy những giá trị khác sau khi rời công sở. Có thêm thời gian chăm sóc gia đình, đồng hành cùng con cái, hay quan tâm đến sức khỏe bản thân... là những điều trước đây họ ít có điều kiện thực hiện.

Nghỉ việc trước tuổi không đồng nghĩa dừng lao động. Với nhiều người, đây đơn giản là một sự chuyển hướng. Rời khỏi “vùng an toàn” quen thuộc, họ bước vào một hành trình mới với nhiều thử thách nhưng cũng mở ra những cơ hội khác cho cuộc sống. Và trên hành trình ấy, điều quan trọng nhất có lẽ là sự chủ động thích nghi để tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến và tiếp tục khẳng định giá trị của bản thân.

Bài, ảnh: KHÁNH CHU
 Từ khóa:
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