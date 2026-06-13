Tham vấn chiến lược thu hút FDI vào thành phố Huế

Ông Lê Văn Cường, TUV, Phó Giám đốc Sở Tài chính chia sẻ tại hội thảo

Khu vực FDI đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến cuối năm 2025, khu vực FDI đóng góp trên 10% GRDP toàn thành phố, 30% tổng thu ngân sách thành phố, giải quyết việc làm cho 29.500 lao động. Khu vực này cũng có tác động lan tỏa đến các thành phần kinh tế khác, khơi dậy các nguồn lực đầu tư trong nước, tạo sức ép cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới và chuyển giao công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất; phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, góp phần đưa Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng từng bước tham gia chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

Để thúc đẩy khu vực FDI, ngày 8/6/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 10-NQ/TW về việc phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết đóng vai trò là "kim chỉ nam" định hình lại chiến lược thu hút FDI của Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng, mở ra cơ hội vàng để thu hút FDI trong giai đoạn 2026-2030.

Tại thành phố Huế, UBND thành phố cũng đã giao Sở Tài chính thực hiện xây dựng Đề án “Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố Huế giai đoạn 2026-2030”. Theo đó, Sở Tài chính phối hợp với Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế xây dựng và tổ chức hội thảo lấy ý kiến nhằm hoàn thiện đề án trình UBND thành phố phê duyệt.

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Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận các ý kiến liên quan đến cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng đô thị; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi bền vững. Các ý kiến cho rằng, giai đoạn hiện nay không thể thu hút đầu tư bằng mọi giá mà cần có hướng ưu tiên thu hút kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; khai thác thế mạnh cốt lõi để kêu gọi dòng vốn vào các lĩnh vực dịch vụ cao cấp, y tế chuyên sâu và giáo dục chất lượng cao; khuyến khích đầu tư vào các khu công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu, phần mềm. Cùng với đó, hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư cũng cần được quan tâm nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đang triển khai.

Các ý kiến này đã được đại diện Sở Tài chính tiếp thu để hoàn thiện đề án trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt trong thời gian tới.