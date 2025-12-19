Tiếp nối truyền thống, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hhen thưởng những điển hình tiện tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Sức mạnh vĩ đại của lòng dân

Ngày 20/12/1960, tại vùng giải phóng xã Tân Lập, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, MTDTGPMN Việt Nam chính thức ra đời với sự tham gia của đại biểu các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức yêu nước ở miền Nam, không phân biệt xu hướng chính trị. Chủ trương đúng đắn này đã đáp ứng yêu cầu cấp bách của cách mạng miền Nam, tạo nên sức hút mạnh mẽ, quy tụ đông đảo quần chúng nhân dân cả ở vùng giải phóng lẫn các đô thị lớn.

Dưới ngọn cờ đại nghĩa của MTDTGPMN Việt Nam, phong trào đấu tranh cách mạng của đồng bào miền Nam ngày càng lan tỏa sâu rộng. Từ công nhân, nông dân, phụ nữ, học sinh, sinh viên đến đội ngũ trí thức, chức sắc tôn giáo, đồng bào các dân tộc…, tất cả cùng chung khát vọng hòa bình, độc lập. Đặc biệt, nhiều người trong chính quyền và quân đội Sài Gòn trước đây cũng hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận, đứng về phía Nhân dân, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, MTDTGPMN Việt Nam đã kế thừa và vận dụng sáng tạo kinh nghiệm của các hình thức mặt trận trước đó; triển khai hiệu quả chiến lược ba mũi giáp công trên ba vùng chiến lược; kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị, vũ trang, binh vận và ngoại giao. Với phương châm kiên cường bám trụ, “một tấc không đi, một ly không rời”, Mặt trận từng bước làm thay đổi cục diện chiến trường, tạo nên sức mạnh tổng hợp của dân tộc, gắn kết với sức mạnh của thời đại.

Nhờ sự chi viện to lớn của quân và dân miền Bắc, cùng sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế và các lực lượng tiến bộ trên thế giới, MTDTGPMN Việt Nam đã hiệp thương thống nhất với Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, tổ chức Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam năm 1969, thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng cố vấn Chính phủ.

Các cơ quan này đã lãnh đạo quân và dân miền Nam làm thất bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, góp phần buộc đế quốc Mỹ ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất và MTDTGPMN Việt Nam, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Qua đó, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những năm gần đây, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động lớn mang đậm tính nhân văn. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm của Nhân dân; người dân hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn ngày công lao động, góp phần làm cho diện mạo nông thôn, đô thị Huế ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Quỹ “Vì người nghèo” cùng các nguồn xã hội hóa đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hàng trăm căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo; nhiều mô hình nhân ái như “Nhà Đại đoàn kết”, “Mái ấm tình thương”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, bảo vệ môi trường… được duy trì và nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Theo bà Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Huế, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực xây dựng và phát triển TP. Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường - nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của con người Huế.