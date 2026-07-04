Hóa Châu mở rộng nhịp cầu hữu nghị với thành phố Cergy (Pháp)

Lãnh đạo UBND phường Hóa Châu và đoàn công tác thành phố Cergy (Pháp) trao quà lưu niệm.

Lãnh đạo UBND phường Hóa Châu và đoàn thành phố Cergy đã trao đổi về tình hình phát triển của địa phương, hệ thống trường học, các hoạt động giáo dục và an sinh xã hội. Phường Hóa Châu cũng giới thiệu với đoàn những thành tựu nổi bật sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, văn hóa, công tác bảo tồn các giá trị truyền thống và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Bên cạnh chương trình làm việc, đoàn công tác thành phố Cergy khảo sát một số trường học trên địa bàn nhằm tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ đầu tư, cải tạo sân trường và xây dựng khuôn viên trường học theo hướng xanh. Đoàn cũng khảo sát một số vị trí trồng cây xanh, góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường học đường và không gian xanh của địa phương.

Dịp này, đoàn thành phố Cergy đã trao 50 suất quà cho 50 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất gồm 500 nghìn đồng tiền mặt cùng cặp sách và đồ dùng học tập thiết yếu, nhằm động viên các em trước thềm năm học 2026 - 2027.

Đoàn công tác thành phố Cergy (Pháp) trao quà hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hóa Châu

Ông Võ Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu cho biết, chuyến thăm và làm việc của đoàn thành phố Cergy có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và mở rộng hợp tác giữa thành phố Huế với thành phố Cergy nói chung, giữa phường Hóa Châu với thành phố Cergy nói riêng, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, bảo vệ môi trường và giao lưu văn hóa.

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, đoàn thành phố Cergy tham dự chương trình giao lưu bóng đá hữu nghị với thanh niên, cán bộ phường Hóa Châu và nhóm sinh viên Pháp đang tham gia chương trình tình nguyện tại Huế. Hoạt động góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Hóa Châu nói riêng, thành phố Huế nói chung đến bạn bè quốc tế.